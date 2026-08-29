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Bart DHanis

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Enzo Fernández quiere dejar el Chelsea y alcanza un acuerdo personal

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Manchester City

Enzo Fernández ha alcanzado un acuerdo personal con el Manchester City, según informa Fabrizio Romano. Es probable que el centrocampista argentino ya no forme parte este fin de semana de la convocatoria del Chelsea para medirse al Brighton & Hove Albion.

Fernández está deseando cerrar su traspaso al Manchester City. Quiere reencontrarse con su antiguo entrenador Enzo Maresca.

Sin embargo, el Manchester City todavía no se ha puesto en contacto con el Chelsea por el traspaso del centrocampista. Romano espera que ese contacto se produzca pronto.

No obstante, el campeón del mundo no será barato. El Chelsea ya pagó en 2023 más de 120 millones de euros al Benfica por Fernández.

Según Transfermarkt, el internacional argentino, 49 veces internacional, está valorado en cien millones de euros.

Fernández disputó 170 partidos con el Chelsea en los últimos 3,5 años. En ese periodo marcó 31 goles y dio 30 asistencias para tantos de los Blues.

El Manchester City ya ha gastado este verano más de doscientos millones de euros en centrocampistas. Ayoubb Bouaddi llegó procedente del LOSC Lille por cien millones y Eliott Anderson fue arrancado del Nottingham Forest por más de cien millones.

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