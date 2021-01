Enzo Fernández, la joyita de River que se consagró con Defensa y Justicia

Tiene 20 años, es volante central y está a préstamo en el Halcón, donde es titular indiscutido y ahora campeón de la Copa Sudamericana.

Además de la innegable estirpe ganadora, el ciclo de Marcelo Gallardo en River se caracteriza, entre otros aspectos, por la inclusión de juveniles de las siempre fructíferas divisiones inferiores del club de Núñez. El entrenador más ganador de la historia riverplatense ya hizo debutar a 35 futbolistas surgidos de la cantera millonaria, aunque no todos lograron afirmarse en Primera para formar parte del plantel.

Así como hay casos de éxito rotundo como Exequiel Palacios, Lucas Martínez Quarta o Gonzalo Montiel, también están los que llegaron a hacer su estreno de la mano del Muñeco, pero luego terminaron yéndose de la institución sin pena ni gloria. Y en el medio de ambos 'grupos' está todavía una de las apariciones más prometedoras de los últimos tiempos: Enzo Fernández, un volante mixto que llegó a Núñez en 2007 y que jugó en Sexta División hasta 2018.

Desde su arribo a Defensa y Justicia en agosto del 2020, donde rápidamente se ganó la titularidad, no fueron pocos los que se sorprendieron de que River prestara, sin cargo, a un futbolista muy joven, pero de unas características más que llamativas e interesantes. Lo cierto es que el propio Gallardo le aconsejó al mediocampista central de 20 años que se fuera a préstamo al Halcón para sumar minutos. "Me llamó y me dijo que existía esta posibilidad. Me explicó que me iba a servir para tener más experiencia en Primera, para ganar confianza, para tener roce. No lo dudé", contó el joven, en declaraciones a TNT Sports.

El DT lo había llevado al banco de Primera División a principios del 2019 -con sólo 18 años-, apenas unos días después de haber debutado en la Reserva del Millonario. Finalmente no ingresó y su debut se terminó dando en marzo del 2020, en la derrota 0-3 como visitante por la ante Liga de Quito; ese día jugó sus hasta ahora únicos 9 minutos en la Primera de River, adonde reconoció que se ilusiona con regresar. "Sigue pendiente el sueño de triunfar en River, por supuesto. Pero ahora estoy disfrutando el momento. Desde que llegué a Defensa me sentí muy cómodo, me adapté rápido y me queda todo el 2021, pero sé que va a llegar la oportunidad de volver", declaró recientemente, en charla con ¿Cómo te va?.

En el poco tiempo que lleva en el club de Florencio Varela, Enzo -bautizado así por Francescoli, ídolo de su papá- se adueñó del centro del mediocampo del equipo de Hernán Crespo y demostró que su destino probablemente sea volver a Núñez, donde más de uno lo ve parecido a Exequiel Palacios. Si bien tiene gran visión de juego, muy buen pase y pegada de media distancia, también se destaca por su intensidad para recuperar la pelota y hacer sencillo lo difícil.

De hecho, en la final de la Copa Sudamericana que Defensa le ganó 3-0 a Lanús en Córdoba, Fernández fue una de las figuras del Halcón, con números que reflejan lo fundamental que se volvió para su equipo: fue el que más entradas hizo (4) y más recuperaciones tuvo (8), además de ser el futbolista que más tocó la pelota (72 veces), más pases (64) y pases correctos entregó (89% de efectividad) y más pases dio en campo contrario (30).

Su préstamo en el ahora campeón de la Sudamericana finaliza recién en diciembre de este año, por lo que a principios del 2022 se daría su regreso a River, donde tiene contrato hasta junio de 2023. Mientras tanto, Gallardo y todos los riverplatenses ya se frotan las manos y algunos hasta se animan a soñar con repatriarlo en junio.