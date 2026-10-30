No habían pasado más que unas pocas semanas desde que se cerró uno de los fichajes más grandes del verano, cuando la estrella argentina Enzo Fernández hizo estallar una sorpresa de gran calibre al anunciar su deseo de regresar a su club de origen, River Plate.

Las declaraciones del campeón del mundo de 2022 pusieron signos de interrogación sobre su futuro con el Manchester City, que lo incorporó hace apenas unas semanas procedente del Chelsea a cambio de 125 millones de libras esterlinas, en una operación que lo convirtió en uno de los centrocampistas más caros del mundo.

Y pese a su sólido arranque con la camiseta del City, en el que disputó 10 partidos y marcó su primer gol en la emocionante victoria por 5-3 sobre el Sunderland en la Premier League, el corazón del jugador de 25 años sigue aferrado a Buenos Aires.

Fernández declaró, en unas palabras recogidas por la cadena «talksport» del diario «Los Ídolos»: «Quiero volver a River, lo he dicho una y otra vez, y cada vez que tenga la oportunidad, volveré sin duda, lo deseo con todas mis fuerzas, y volveré en algún momento, es algo que realmente deseo».

Y añadió en un tono tajante, sin dejar margen para la marcha atrás: «No pasa nada. Mantendré esta declaración. Si lo digo, es porque realmente lo siento. Necesito volver a River para ganar títulos y disfrutar del ambiente del club durante más años de los que he pasado aquí».

Y pese a la contundencia de sus palabras, Fernández se apresuró a tranquilizar a la afición del City, descartando cualquier salida cercana, al afirmar: «Estoy aquí, tengo un contrato de larga duración con el Manchester, y todavía queda un largo camino antes de eso».

De River al City

Enzo es considerado uno de los más destacados egresados de la academia de River Plate, donde marcó 12 goles y dio 10 asistencias en 53 partidos entre 2020 y 2022, conquistando el título de la Liga Argentina y la Copa, con una exitosa etapa de cesión de por medio en Defensa y Justicia, durante la cual se proclamó campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa.

Desde allí dio el salto al Benfica en junio de 2022, donde conquistó la Liga Portuguesa, antes de acaparar todas las miradas en el Mundial de 2022 y ganar el premio al mejor jugador joven, para fichar por el Chelsea en una operación récord de 106,8 millones de libras esterlinas.

Con el Chelsea disputó 170 partidos, en los que marcó 31 goles y dio 30 asistencias, y se proclamó campeón del Mundial de Clubes y de la Conference League, antes de que a comienzos de 2026 surgieran los rumores sobre su traspaso al Real Madrid, algo que el club español desmintió, para que el Manchester City cerrara la operación en el último día del mercado de fichajes de verano y lo reuniera de nuevo con su antiguo entrenador, Enzo Maresca.