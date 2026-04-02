Enzo Fernández coquetea con el Real Madrid con dos nuevos mensajes

Enzo Fernández, estrella del Chelsea, ha vuelto a coquetear con el Real Madrid, lo que ha avivado los rumores sobre su futuro con los Blues.

En las últimas semanas, algunos medios de comunicación habían informado de que el Real Madrid es uno de los principales interesados en fichar a Enzo el próximo verano, junto con el París Saint-Germain.

Hace unos días, Fernández concedió una entrevista a varios influencers en la que, al ser preguntado por el lugar donde preferiría vivir, respondió: «Me encanta vivir en Madrid... Me recuerda a Buenos Aires».

A raíz de ello, se multiplicaron los informes que confirmaban la inminente salida del jugador argentino del Chelsea y su deseo de fichar por el Real Madrid el próximo verano.

Hoy, Enzo ha enviado un nuevo mensaje al Real Madrid a través del canal «Luzo TV», en el que ha vuelto a confirmar su deseo de vivir en Madrid.

El estrella del Chelsea dijo: «Siempre le digo a mi mujer que si tuviera que elegir una ciudad europea para vivir, me encantaría Madrid... Se parece mucho a Buenos Aires, la comida, todo».

Los elogios de Enzo no se limitaron solo a la ciudad, sino que el centrocampista del Chelsea también alabó a Toni Kroos y Luka Modrić, el dúo del Real Madrid, cuando le preguntaron por los jugadores a los que se había enfrentado y que le habían impresionado.

Dijo: «Como juego en la misma posición, siempre intento estudiar a los centrocampistas del equipo rival, y me gusta especialmente Toni Kroos... He jugado contra el Real Madrid en el Bernabéu, y ambos, él y Modrić, son jugadores fantásticos; tienen una calidad muy alta».

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