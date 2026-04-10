Enzo Fernández apaga el fuego en el Madrid... y su agente zanja la polémica con el Chelsea

Javier Pastori, agente de Enzo Fernández, ha puesto fin a la polémica sobre el futuro del jugador del Chelsea, desatada por unas declaraciones que se interpretaron como un preludio de su marcha.

Enzo había admitido que le encantaba vivir en Madrid, lo que molestó a la directiva del Chelsea, que le sancionó con dos partidos.

Según el programa español «El Chiringuito», el futbolista no se conformará con insinuar su deseo de fichar por el Real Madrid la próxima temporada, sino que podría presentar una solicitud oficial de traspaso el próximo verano para agilizar su llegada al club blanco.

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Sin embargo, Bastori salió al paso de las especulaciones y, en declaraciones a «AS», afirmó que el jugador no buscaba crear problemas. «Enzo no quería complicar las cosas en el Chelsea. Es un líder y ha rendido a gran nivel este curso», añadió.

Y añadió: «Hemos hablado de esto en los últimos días. Sus palabras no buscaban provocar una crisis, pero los medios las malinterpretaron y hablaron de su marcha, algo que no es cierto».

Y concluyó: «Estamos de acuerdo con la directiva del Chelsea; todo se ha resuelto y nunca hubo crisis. El asunto ya es agua pasada».

Y concluyó: «Enzo solo tiene 25 años y está aprendiendo. Le hemos dicho al club que no hubo mala intención, pero que se equivocó en el momento y en lo que dijo. Él ya se ha disculpado ante el club, sus compañeros, el cuerpo técnico, la directiva y toda la organización».