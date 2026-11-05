El brasileño Raphinha, capitán del Barcelona, habló sobre sus sentimientos tras renovar su contrato con el club catalán hasta el año 2030, subrayando que continuar unos años más con la camiseta blaugrana representa un gran orgullo para él y para su familia, además de revelar su deseo de terminar su carrera en el club catalán.

Raphinha abordó durante su intervención sus ambiciones para los próximos años, su relación con su compañero Lamine Yamal y su deseo de conquistar todos los títulos posibles, con la Liga de Campeones de Europa a la cabeza, al tiempo que recordó momentos de su trayectoria con el Barcelona y las dificultades que afrontó antes de convertirse en una de las grandes estrellas del equipo.

Raphinha afirmó en rueda de prensa este jueves: "Es un sentimiento de gran orgullo para mí y para mi familia, solo nosotros sabemos lo que pasamos internamente, siento un enorme orgullo por todo lo que he logrado a nivel individual y colectivo, y espero continuar durante muchos años más, y si mi capacidad física me permite seguir a un alto nivel, estaré feliz de terminar mi carrera futbolística en este club, doy lo mejor de mí por el Barcelona".

Y añadió, hablando sobre su estado físico y el próximo parón internacional: "Ancelotti es consciente, como entrenador, de la necesidad de repartir los minutos de juego, y de la lesión, especialmente con la selección de Brasil, hemos hablado, y me estoy recuperando de una lesión, mi estado es muy bueno, pero no estoy al cien por cien de mi forma, y la afición del Barcelona no debe preocuparse, pues siempre doy lo mejor de mí para estar en buena forma física".

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Y sobre jugar el mismo día del fallecimiento de Miguel de Jesús, delantero del Tenerife, explicó, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Quiero jugar porque es nuestro trabajo, hay personas responsables de tomar las decisiones en estos asuntos, y haremos lo que diga el club, fue una tragedia y algo que me afectó mucho, y una de las formas de mostrar respeto es seguir trabajando".

Raphinha habló sobre la competencia por los premios individuales, diciendo: "Siempre digo que daré lo mejor de mí por el club si mi cuerpo me lo permite, y no por competir por un premio individual, pues es un asunto muy personal para cada votante".

Y agregó: "La competencia con Lamine Yamal no es una competencia real para nosotros, quiero que consiga las mejores estadísticas y que gane todo con el club, y si le preguntas te dirá lo mismo, y estaré feliz si gana diez Balones de Oro, y si me siento bien y mi cuerpo responde, estaré muy feliz de quedarme hasta el año 2030 y más allá".

Y sobre las comparaciones entre él y las estrellas brasileñas que vistieron la camiseta del Barcelona, dijo: "No me gustan las comparaciones, ellos hicieron historia en el club y cuentan con el cariño de la afición del Barcelona, y yo doy lo mejor de mí para ganarme un lugar en los corazones de los aficionados, cuando llegué no imaginaba estar aquí durante los dos primeros años, y muchos me criticaron, pero yo sabía lo que podía lograr y lo que podía ofrecer dentro del campo, y confiaba mucho en mis capacidades".

Y sobre el legado que busca dejar con el equipo catalán, explicó: "Todos los futbolistas aspiran a ganar títulos, y mi objetivo es ganar todos los títulos posibles, actualmente me siento muy optimista y espero que sigamos en esta línea, hay un título, la Liga de Campeones de Europa, estamos decididos a ganarlo y damos lo mejor de nosotros para lograrlo, quiero ganar todos los títulos posibles hasta el año 2030".

Raphinha también comentó sobre sus cifras goleadoras, diciendo: "Las cifras me han sorprendido, no esperaba llegar a esta etapa con este número de goles, he cambiado de posición varias veces en el club, buscando siempre lo mejor para mis compañeros y el entrenador, e intento adaptarme rápido, cuando me pidieron jugar como delantero centro di lo mejor de mí para adaptarme, sabía que era capaz de marcar goles dada la calidad que tenemos, pero las cifras me han sorprendido un poco, y ahora creo que podemos lograr más".

Y sobre el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid el próximo domingo en LaLiga, dijo: "Practicamos un deporte en el que compiten 11 jugadores contra 11, y cada equipo busca lograr su propio interés, creo que tenemos un historial positivo en los partidos que hemos disputado allí (el estadio Metropolitano), somos conscientes de nuestros puntos fuertes, y cuando nos concentramos en nuestro objetivo estamos en la cima de nuestra fuerza, y debemos respetar mucho al Atlético de Madrid".

El capitán del Barcelona abordó su papel ofensivo y sus movimientos dentro del área, explicando: "Estos movimientos son muy naturales para mí, siempre lo he hecho desde que me incorporé al club, y he marcado varios goles de esta manera, y ahora los jugadores están cerca de la portería para marcar goles, no necesité aprenderlo, y no consulto a Gabriel Jesus, porque él tiene características diferentes, soy una persona que sigue mucho a los nuevos jugadores y observa muchos detalles para desarrollar mi rendimiento".

Y sobre los jugadores a los que observa y cuyos movimientos sigue, añadió: "Observo a todos, a Gabriel, a Lamine, a Anthony y a Hamza".

Raphinha habló sobre su ausencia la temporada pasada y hasta qué punto afectó al equipo, diciendo: "No estoy seguro de lo que habría pasado, nuestro equipo tiene una gran calidad, y no se verá afectado por la ausencia de un solo jugador, tenemos un equipo con mucho talento, y todo el que participa tiene la capacidad de aportar".

Y sobre su relación con Deco, el director deportivo del Barcelona, dijo: "Cuando llegué, Deco era mi agente, y nuestra relación profesional juntos duró siete años, y hoy somos amigos desde hace diez años, siempre lo he considerado como un padre, ha hecho mucho por mí, e incluso antes de que yo conociera mis capacidades él creía en la posibilidad de que llegara a un club como el Barcelona".

Y añadió: "Ya no tengo agente ahora, mi esposa y yo gestionamos mis asuntos nosotros mismos, y mi relación con Deco es excelente, y no creo que haya perdido nada por no tenerlo como mi agente, porque está muy cerca de todos".

Y prosiguió su intervención volviendo a sus inicios con el Barcelona, subrayando que no ha cambiado su forma de afrontar las dificultades, y dijo: "Mi situación cambió gracias a mis estadísticas personales, y desde el primer día di lo mejor de mí, quizás no logré los resultados que la gente esperaba, pero yo conocía mis capacidades, y cuando las cosas van mal hay que pensar en la mejor manera de cambiar, siempre he seguido el mismo enfoque que sigo ahora, y he puesto todo de mi parte con mucha ilusión, marqué goles en las primeras temporadas, y luego gané más confianza y madurez".

Y completó sus declaraciones: "El equipo está ofreciendo actualmente un rendimiento excelente. Ganamos tras el partido ante el Real Madrid. Estamos en la cima de nuestro nivel".

Y concluyó: "Hemos recibido derrotas duras, pero no cambiarán nuestra determinación. Ante el Paris Saint-Germain, sabemos lo fuertes que son; son dos veces campeones de Europa. Y ante el Real Madrid, todo es posible en el Clásico. Quizás no tuvimos la contundencia defensiva que esperábamos. Perdimos tres puntos, pero seguimos en lo alto de la liga y en buen estado. Quiero ganar la Liga de Campeones de Europa, y también quiero ganar los otros tres títulos que tenemos".