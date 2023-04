Entrevista de MLS a Thiago Almada: Argentina, el Mundial de Qatar, Fuerte Apache y su futuro en Atlanta United

El volante argentino habló con MLS sobre su carrera, haciendo hincapié en lo que vivió como campeón del mundo.

Thiago Almada está viviendo un gran momento en su carrera profesional. Desde su arribo a MLS no paró de crecer, fue elegido la Contratación del Año en 2022, y poco después se convirtió en el primer jugador de la liga en ser campeón del mundo.



Con tan solo 21 años ya hay rumeros de que grandes equipos europeos lo buscan de cara a la próxima temporada. Él, mientras tanto, sigue desplegando su talento en Estados Unidos: en el curso del 2023 ya fue Jugador del Mes en febrero/marzo.

Fuiste incluido en la lista de Argentina que jugaría el Mundial 2022 en el mes de diciembre, literalmente a último momento. ¿Cómo te enteraste de que viajabas a Qatar?

Estaba en el dentista, me llamó [Lionel] Scaloni, dijo que si quería ir. Le die que sí, voy corriendo y nada. Ahí me dice que vaya con Ángel [Correa] que viajaba en la madrugada y me concentré. Muy contento, lo primero que hice fue llamar a la familia mientras se me caían las lágrimas.



Cuéntanos un poco más sobre el día anterior. Quizás ese día anterior estabas con la mente en otra cosa, ¿no?

Sí, obviamente ya había salido de la lista y ya había quedado fuera. Había dejado de entrenar. Estábamos entrenando por nuestra cuenta o estábamos de vacaciones y justo al otro día nos llamaron. La casualidad de la vida.



Hace unas semanas fue la celebración de la Copa Mundial en Argentina en el partido amistoso contra Panamá en el Estadio Monumental. Llegaste a anotar tu primer con la selección mayor. Cuéntanos un poco tus sensaciones, ¿Cómo viviste esos días y semanas allá?

Bien, la verdad muy contento junto con la gente de Argentina. La gente estaba como locos llenando todos los estadios en los que jugamos. Y nada, muy contento por convertir mi primer gol con la selección. También contento que pude ver a mi familia en la cancha. Fueron unos días muy lindos.



Estas en tu segunda temporada en la MLS, tras lo conseguido individualmente como el premio a la contratación del año en 20222, ¿Cómo ha sido tu adaptación de una temporada a otra?

Bien. Creo que la adaptación del año pasado fue rápida porque vine y empecé a jugar. Si bien, no tuvimos un gran año, creo que en lo personal me sentí bien. Este año creo que arrancamos de la mejor manera. Tratamos de ganar partidos y poner otra imagen, una que no conseguimos el año pasado.



¿Qué quieres lograr en tu paso por Atlanta United? ¿Es suficiente haber sido elegido dos veces en los primeros 30 días de la MLS como el Jugador de la Jornada y Jugador del Mes? ¿Qué sensaciones te genera eso?

No bueno, tratar de darle un título de Atlanta. Demonstrar partido a partido lo que puedo dar. Lo otro también que el equipo me ayuda. Pero espero que el equipo pueda seguir así y yo también.



Háblanos por favor de Fuerte Apache y de la ayuda que tu familia genera en tu barrio para la gente sin recursos. ¿A cuántos niños ayudan en ese comedor popular?

Sí, bueno, nosotros habíamos arrancado durante la Pandemia cuando todo paro, me vine a Argentina. Hacíamos dos veces por semana comida para la gente que venía del trabajo y no tenía para comer. Pero por un tiempo lo dejamos y ahora, hace poco, arrancamos de nuevo. Para tratar de que los chicos que no tienen para comer antes de ir a dormir, que se coman un plato de comida y vayan a descansar.

La gente está agradecida, ¿no?, contenta, que puede tener un plato de comida. Y eso a mí me llena un montón. Y también que va muchísima gente.