Exequiel Palacios, el niño "mimado" de Gallardo que jugará en Real Madrid

Antes de ganar la Copa con River, el crack de la cantera millonaria habló con Goal: su vida, su admiración por Kroos y Modric y sus gritos a Ponzio.

En agosto de 2018 Exequiel Palacios ya se había ganado un lugar en el equipo titular de River y en la consideración de Gallardo, aunque aún no había sido ovacionado por los hinchas del Millonario ni le habían cantado "Palacios es de River, de River no se va", ante el deseo de Real Madrid de contar con él para la próxima temporada . Tampoco había ganado la Copa Libertadores tras vencer a Boca en el Santiago Bernabéu. Fue en ese entonces, cuando sólo era el niño "mimado" de Gallardo, que habló mano a mano con Goal.

"De chico iba siempre a la cancha con mi viejo, pero nunca me pude sacar una foto con los jugadores porque nunca pude ir a un entrenamiento", contaba Exequiel Palacios desde el River Camp, ese predio -que no se llamaba así entonces- al que nunca pudo ir a ver a sus ídolos. "Yo miraba a Lucho González, a Leo Ponzio, a Maidana. Mi ídolo era Ortega".

-Compartís vestuario con algunos de ellos. ¿Cómo fue esa transición?

-Y, al principio es impresionante, uno se pone contento y las palabras no le salen de la boca, pero después el día a día se hace normal. La verdad es que son personas muy humildes ante todo, y eso los hace más grandes jugadores.

-¿Cómo es jugar con tus ídolos adentro de la cancha?

-Ahora es normal. En la cancha a veces le grito a Leo (Ponzio), le hablo para poder ayudarlo, para darle un consejo que él por ahí no ve y yo estoy viendo. Trato de ayudar a mis compañeros por el bien del equipo.

Exequiel Alejandro Palacios nació el 5 de octubre de 1998 en Famaillá, provincia de Tucumán, pero con apenas días de vida viajó junto a sus papás, Mariela y Luis, a Buenos Aires para comenzar su vida en San Martín, en el Conurbano Bonaerense. Allí nació, un año después, su hermano Agustín y allí dio sus primeros pasos como futbolista en el club Junta Vecinal José Ingenieros, donde jugó hasta los ocho años. Después continuó su camino en Parque Chas, para terminar en River. Siempre, en cada paso que dio, jugó como volante por derecha.

-Muchos jugadores no llegan a Primera y son muy pocos los que llegan a la Primera de River. ¿Qué tenés vos de distinto?

-Siempre remarco que mis viejos estuvieron ahí apoyándome y si no fuera por ellos no sería lo que soy. Futbolísticamente, no sé, en las Inferiores siempre me tiraban muchos mimos, me decían cosas buenas como que tenía elegancia, que ese trote que algunos no lo tienen. Acá también tengo compañeros que me dicen que cuando llego a la pelota y doy el pase meto un saltito y esas cosas no las hace casi nadie acá, pero yo trato de reírme y disfrutar.

-¿Cuáles son tus cualidades?

-El fútbol simple. Me gusta jugar a uno o dos toques y después hacer jugar a mis compañeros, asistirlos para que puedan hacer goles.

-¿Qué te dice Gallardo?

-El otro día antes del partido contra Villa Dálmine (por los 16avos de final de la Copa Argentina 2018) me dijo que siga así, que siga con esa mentalidad, que no me quede. Él me apoya y confía mucho en mí. Yo soy un chico tranquilo y trato de mantenerme así.

Para mantenerse "así", Exequiel contaba que no veía los programas cuando hablaban de él y le esquivaba a las noticias para no romper la rutina que llevaba desde que llegó a Primera: salir del entrenamiento, almorzar en River e irse a su casa (al lado de lo de sus padres) en San Martín a dormir la siesta. También le decía a Gola que no usaba mucho las redes sociales (para ese entonces era nuevo en Instagram) y admitía que -con algo de vergüenza- que cursó sólo hasta primer año del colegio y que en River le insistían para que retome los estudios: "Me están apurando para que lo termine porque es mejor para mí".

A la tarde, después de entrenarse bajos las órdenes de Gallardo y asistir a Scocco y a Pratto, se iba a tomar mates con su mamá y después recibía a algunos amigos. "Trato de que vengan y me acompañen. Me gusta estar con ellos, ahí soy uno más y el tema fútbol ni se toca. Charlamos de la vida y nos reímos un poco, con ello es amistad y nada más", decía y contaba que a veces surgían algunas apuestas: "Tengo amigos de Boca que me joden pero siempre con respeto. Antes de la Supercopa hubo apuestas, se ve que estaban confiados porque venían bien, pero me terminé ganando un asado".

Aunque con sus amigos no se hable de River, el fútbol sí es parte importante de la vida del jugador que Gallardo hizo debutar el 8 de noviembre de 2015.

-¿Sos de mirar partidos?

-Sí, trato de mirar todas las ligas, pero me gusta mucho la española y la italiana. Me gusta Juventus y sigo mucho al Real Madrid.

-¿Y la Superliga? ¿Te gusta?

-Sí, la Superliga está muy pareja. Creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera y ya con el escudo no se ganan más partidos.

-¿Y a qué jugadores seguís?

-Me encantan Toni Kroos y Modric . Y sigo a varios jugadores. Cuando vino Enzo Pérez ya me gustaba, también Lucho González que lo veía jugar cuando era más chico. Me gustan muchos jugadores de mitad de cancha que llegan al gol.

-Te gusta el fútbol europeo, sin embargo el año pasado rechazaste una oferta de Italia y renovaste con River .

-Sí, yo decidí quedarme acá. Estaba la oferta del Torino, pero decidí quedarme, pelearla y poder ganar títulos que es lo que quiero. Quiero consolidarme en River.

-¿Te costó tomar esa decisión?

-No. La familia me apoyó y mi cabeza siempre estuvo acá en River, siempre pensé en quedarme y disfrutar porque soy muy chico y me queda mucho por vivir en River.

-¿Pero el sueño sigue siendo jugar en Europa?

-No, primero ganar la Libertadores con River, dejar todo para poder ganarla otra vez. Y después de ganar varios títulos me encantaría irme a Europa, pero consagrado en River.