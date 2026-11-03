José Félix Díaz, director del diario español "As", reveló que recibió amenazas de muerte y fue objeto de una campaña de insultos e incitación a raíz de sus elecciones en la votación del Balón de Oro 2026, después de que prefiriera al francés Kylian Mbappé por delante del español Lamine Yamal en la carrera por el premio.

Díaz habló de los detalles de la crisis durante su aparición en el programa televisivo "El Chiringuito", explicando que las reacciones a su voto superaron los límites de la discrepancia deportiva y llegaron hasta amenazas y acosos que afectaron a personas de su entorno, lo que despertó su preocupación por los más allegados.

El periodista español afirmó que acepta la diferencia de puntos de vista sobre sus elecciones, pero rechaza convertir la competición deportiva en un pretexto para el ataque y la amenaza, y criticó a quienes vinculan el patriotismo con el voto obligatorio al jugador que posee la nacionalidad del propio país.

Díaz afirmó que no esperaba la magnitud de la escalada a la que se vio sometido, señalando que afrontó intentos de dañar su imagen y de incitar en su contra, pese a que su lista incluía a cuatro jugadores de la selección española, en la que Mbappé figuraba en el primer puesto, seguido de Lamine Yamal en la segunda posición.

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El director de "As" justificó su elección en que el nivel global que ofreció Mbappé fue mejor que el rendimiento de Yamal, según su valoración técnica, subrayando que el voto al Balón de Oro está sujeto a la convicción del periodista y a su apreciación de los niveles de los jugadores, y que no existe ninguna norma que le obligue a conceder su voto a un compatriota.

Al cierre de sus declaraciones, Díaz reveló que había recibido amenazas de muerte, afirmando que no les presta atención, pese a sentir decepción por las posturas de algunos de sus colegas, y subrayando al mismo tiempo su orgullo por su profesión y su satisfacción por ser miembro del jurado del Balón de Oro, y que no dudaría en elegir de nuevo el mismo camino profesional.