El Real Madrid está a punto de cerrar la contratación del marfileño Yan Diomandé, extremo del Leipzig, después de alcanzar un acuerdo con el club alemán, en una operación cuyo valor podría llegar hasta cerca de 120 millones de euros, mientras que el Paris Saint-Germain se retiró de la carrera por el fichaje del jugador.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona ya se había interesado hace varios meses por la situación de Yan Diomandé, pero posteriormente descartó la operación.

Los directivos del club catalán aprovecharon la buena relación con el Leipzig tras el fichaje de Dani Olmo y contactaron con la dirección del club alemán para informarse sobre la situación del jugador.

El Leipzig confirmó en aquel momento que no tenía intención de vender a un jugador que había contratado recientemente, salvo que llegara una oferta excepcional.

El club alemán también fijó el valor del jugador en más de 100 millones de euros, una cifra que el Barcelona ni siquiera pensó en discutir, antes de que los acontecimientos superaran todas las previsiones, con la disposición del Real Madrid a pagar una suma enorme para completar la operación.

El Barcelona mantuvo reuniones con los representantes del jugador durante los pasados meses de abril y mayo, después de que el delantero estuviera realizando una temporada destacada en la Bundesliga, en la que marcó 13 goles y dio 10 asistencias en 36 partidos.

Pero tras comprobar el empeño del Leipzig por retener al jugador, el club catalán trabajó en la continuidad de Marcus Rashford, antes de decidir finalmente contratar a Anthony Gordon por 70 millones de euros, más 10 millones de euros en variables, una operación que Hansi Flick prefería.

El nombre de Diomandé también se vinculó con el Atlético de Madrid tras los contactos del Barcelona, y al final de la temporada el extremo recibió ofertas de la Premier League y de la Ligue 1.

El Paris Saint-Germain también alcanzó un acuerdo con el jugador, pero no logró completar las negociaciones con el Leipzig.