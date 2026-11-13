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La derrota de la selección de Francia ante Italia por 3-1, el jueves, en la Liga de Naciones de la UEFA, no fue un simple tropiezo dentro del campo para Zinedine Zidane y sus jugadores, pues las horas posteriores al partido dejaron al descubierto un estado de frustración dentro de la concentración de los galos, coincidiendo con algunos problemas logísticos que aumentaron las complicaciones de la noche de Milán.

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Y pese al empeño de los jugadores de la selección francesa y del cuerpo técnico en no tratar la derrota como una crisis, el ambiente en los pasillos del estadio de San Siro reflejó la magnitud del malestar por la primera derrota de la era Zidane.

Según la cadena RMC francesa, las señales de frustración se hicieron claramente visibles en algunos jugadores tras el partido, ya que varios integrantes de la selección abandonaron el vestuario con la cabeza gacha, mientras que Malo Gusto parecía muy afectado por su rendimiento durante el encuentro.

Asimismo, Rayan Cherki apareció enfadado y con el gesto serio, como continuación de algunas tensiones que se manifestaron durante el partido, entre ellas un malentendido con su compañero Bradley Barcola al final de la primera mitad, en el periodo en el que la selección italiana empezó a recuperar la iniciativa tras conseguir el empate.

Así, la expedición de Francia abandonó la ciudad de Milán cargada de numerosos interrogantes, antes de que su mirada se dirigiera rápidamente al duelo ante Turquía, el domingo, en Burdeos, donde el empate bastará para asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La ausencia de Upamecano y una lesión preocupante de Doué

Zidane no podrá contar en el próximo partido con los servicios de Dayot Upamecano, quien obtuvo permiso para regresar a Múnich «por motivos personales».

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Próximos partidos FRA UEFA Nations League A 14:45 TUR

Y aunque el defensa del Bayern Múnich no estuvo en su mejor momento durante el duelo ante Italia, su marcha repentina supone una nueva ausencia que Zidane deberá gestionar, ante una larga lista de bajas que ha golpeado a la selección francesa.

Zidane había calificado el elevado número de ausencias antes del partido como algo «terrible para el entrenador», en referencia a la magnitud de las dificultades que afrontó antes del duelo ante Italia.

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Por otro lado, las miradas se centran también en la situación de Désiré Doué, después de que el delantero del Paris Saint-Germain recibiera un fuerte codazo de Davide Frattesi durante el partido, lo que le provocó una hemorragia en la boca y el desplazamiento de uno de sus dientes.

Doué mostró su enfado, sobre todo porque Frattesi no recibió ninguna tarjeta por la acción, antes de que el cuerpo médico de la selección francesa se ocupara de su lesión al término del partido.

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El cuerpo médico de la selección de Francia aclaró que el estado del jugador es bueno, señalando que el diente «ha sido fijado» y que Doué se someterá a una revisión con un dentista al mediodía del viernes.

Zidane protege a sus jugadores ante los medios

En medio de este ambiente, la selección francesa espera recuperar a Kylian Mbappé para la delantera ante Turquía.

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El capitán de la selección se había ausentado de la lista del partido por sentir molestias en el muslo, pero permaneció en el banquillo durante el duelo ante Italia, mientras que Zidane se mostró optimista respecto a la posibilidad de que el delantero del Real Madrid participe en el próximo encuentro.

Durante su rueda de prensa posterior al partido, Zidane evitó dirigir cualquier crítica pública a sus jugadores, prefiriendo proteger al grupo y subrayar los aspectos positivos pese a la derrota.

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El técnico francés defendió concretamente a Malo Gusto y se negó a entrar en críticas al rendimiento de los laterales, además de centrarse en los aspectos positivos del rendimiento de Michael Olise.

Y al ser preguntado sobre si a la selección le había faltado un líder dentro del campo, respondió negativamente, y también rechazó la idea de que sus jugadores fracasaran en mostrar fuerza y personalidad durante el partido.

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Los propios jugadores adoptaron el mismo enfoque, ya que Adrien Rabiot y Lucas Da Cunha insistieron en la necesidad de ver la derrota como parte del proceso de aprendizaje y de centrarse rápidamente en el próximo partido.

Rabiot: la falta de experiencia explica parte de lo sucedido

Los jugadores de Francia consideran que las circunstancias del partido no deben separarse de la magnitud de las ausencias que han golpeado al equipo, además de que Zidane se apoyó en un gran número de elementos jóvenes con poca experiencia internacional.

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Rabiot dijo tras el partido que Zidane dio participación a numerosos jugadores jóvenes con menos experiencia, y añadió que la naturaleza del fútbol hace que eso pueda explicar algunas de las cosas que ocurrieron ante Italia.

El objetivo dentro de la concentración de Francia en la actualidad consiste en no reaccionar de forma exagerada ni considerar la derrota como motivo para replanteárselo todo, sino en analizar los errores que se manifestaron en el partido.

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Zidane, según el informe, se plantea dos ejes fundamentales: la fragilidad defensiva que apareció en varios periodos del encuentro y el retroceso gradual de la organización colectiva a medida que avanzaba el partido.

Problemas logísticos que aumentan la tensión entre bastidores

Los problemas que acompañaron el viaje de Francia a Italia no se limitaron al aspecto deportivo, ya que el desplazamiento también registró algunas complicaciones relacionadas con el viaje aéreo de las familias de los jugadores, lo que causó el malestar de varios integrantes de la selección.

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El domingo se había celebrado una reunión logística dentro de la Federación Francesa de Fútbol para asegurar que los preparativos estuvieran listos y evitar la repetición de los errores que se produjeron durante la concentración anterior, pero algunos problemas volvieron a aparecer durante el viaje a Milán.

Según el informe, algunos miembros del cuerpo técnico expresaron de nuevo su descontento con el trabajo del director del equipo, Laurent Jorge, algo que llegó a oídos de este último y provocó un aumento de la tensión en el ambiente de la concentración.

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Asimismo, el responsable del material, Bastien Giray, continúa de baja por enfermedad.