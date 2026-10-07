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Entretelones de la noche de oro: Al Owais revela el secreto de la coronación y fija el próximo objetivo

M. Al Owais
Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Arabia Saudí
Emiratos Arabes Unidos
Gulf Cup
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

Declaraciones impactantes

Mohamed Al-Owais, guardameta de la selección de Arabia Saudí, reveló los entresijos de la consagración de Arabia Saudí con el título de la Copa del Golfo "Golfo 27", asegurando que el apoyo de la afición y las oraciones de su familia tuvieron un papel importante a la hora de ayudar a los jugadores a superar las presiones y conquistar el torneo.

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Al-Owais declaró en unas palabras a través de la red de canales "Al-Kass" tras la consagración: "Las oraciones de mis padres, mi esposa, mis hijos y la afición nos ayudaron, y la presión en los torneos del Golfo es muy grande".

Y añadió el guardameta de la selección saudí: "Nuestra afición lo logró en 10 minutos y resolvió las cosas, y después nuestros jugadores dominaron durante 80 minutos", en referencia al gran papel que desempeñó la afición en el apoyo a Arabia Saudí durante el partido final frente a los Emiratos Árabes Unidos.

La selección saudí se había consagrado con el título de Golfo 27 tras vencer a los Emiratos Árabes Unidos por 2-0 en el partido final, conquistando así el torneo ante su afición, después de haber ofrecido un recorrido destacado durante el cual mantuvo su portería a cero.

Al-Owais concluyó sus declaraciones fijando los próximos objetivos de la selección saudí, afirmando: "Espero que ganemos la Copa de Asia y nos clasifiquemos para el Mundial", subrayando que la consagración en el Golfo representa un paso importante hacia el logro de las aspiraciones de Arabia Saudí en los próximos compromisos.

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