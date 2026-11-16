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Un informe de prensa reveló este lunes un camino claro para que Gianni Infantino se convierta en presidente de la FIFA por un nuevo periodo.

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El diario "Mundo Deportivo" señaló que faltan menos de 72 horas para la fecha límite fijada por la FIFA para la presentación de candidaturas a la presidencia.

El próximo miércoles, 18 del presente mes, es la fecha establecida y, salvo sorpresas de última hora, todos los indicios apuntan a que Gianni Infantino tendrá una clara oportunidad de ser reelegido en marzo de 2027.

Y esto ocurre pese a la polémica surgida en torno a su intención de vender parte de los derechos de retransmisión de los partidos del Mundial a inversores externos el pasado verano.

Porque, por el momento, y salvo sorpresas de última hora, solo existe una alternativa que podría competir con el actual presidente. Se trata de Kozo Tashima, exinternacional japonés y presidente de la Federación Japonesa de Fútbol.

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Pero para lograrlo necesitaría el apoyo de algunas federaciones europeas pertenecientes a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para alcanzar el mínimo exigido de cinco candidatos según las normas de la FIFA.

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Todos los demás nombres que se han mencionado quedan descartados, incluido el exjugador suizo del Tottenham, Ramón Vega, y el extécnico francés del Arsenal, Arsène Wenger. Wenger nunca se planteó dar este paso.

Los opositores a Infantino veían a Wenger como un candidato ideal, gracias a su fama mundial y a su imagen asociada a la integridad, además de su competencia y su amplia experiencia.

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Y pese a pertenecer al continente europeo, no está vinculado a la UEFA, además de gozar de reconocimiento en África y Asia, y haber trabajado durante años con las 211 federaciones miembros de la FIFA, en su condición de director de desarrollo del fútbol mundial.

El escenario de una victoria por aclamación

Si Gianni Infantino es el único candidato que haya presentado su candidatura antes del viernes, será reconocido de nuevo como presidente de forma inmediata, a la espera de la ratificación oficial en el congreso previsto para el 18 de marzo del año próximo en Rabat.

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En cambio, si Kozo Tashima decide finalmente presentarse, habrá que esperar a conocer el resultado de ese congreso en Marruecos. El ganador necesitará el apoyo de 106 federaciones nacionales.

Y en caso de que sea necesaria una votación, pese a las convulsiones vividas en los últimos meses, Gianni Infantino cuenta con el respaldo mayoritario de tres de las seis confederaciones continentales de la asamblea general.

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La Confederación Africana de Fútbol ya ha dejado claro que mantendrá su apoyo a la dirección suiza, lo que representa 54 federaciones. Lo mismo ocurre con la Confederación de Fútbol de Oceanía, que agrupa a 11 federaciones miembros, y las otras diez federaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En cuanto al bando opositor, liderado por la UEFA, es el más explícito en este asunto, y veremos cuántas de sus 55 federaciones miembros apoyarán o rechazarán al actual presidente.

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Sigue sin estar clara la postura definitiva de las 41 federaciones de la Concacaf, que en un principio se opusieron a la continuidad de Infantino, y de la Confederación Asiática de Fútbol, que cuenta con 47 representantes. Veremos qué ocurre en los próximos días.