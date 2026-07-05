«Entrenamiento a puerta cerrada y posibles cambios»: Scaloni planea dejar fuera a tres jugadores para el partido contra Egipto

La selección argentina entrenará este domingo por la tarde en Miami antes de viajar a Atlanta, donde el martes disputará los octavos de final contra Egipto. El técnico Lionel Scaloni planea al menos tres cambios en el once tras la ajustada victoria ante Cabo Verde.

Según el sitio web argentino «TWS Sport», el técnico se centrará en la recuperación de los jugadores que completaron los 120 minutos del viernes y empezará a definir el once para los Faraones.

La lateral izquierdo es la principal duda: Nicolás Tagliafico podría recuperar su lugar tras los calambres de Facundo Medina.

En ataque, Lautaro Martínez y Julián Álvarez pelean por la titularidad, y la discreta actuación del primero podría abrirle la puerta al delantero del Atlético de Madrid, ya recuperado de su tobillo.

En el centro del campo, Leandro Paredes, que brilló al entrar ante Cabo Verde, parte como favorito para el once, mientras que Nicolás González aparece como alternativa y Tiago Almada es el más probable descartado.

Si juega Almada, ocupará su sitio en el centro del campo y Mac Allister descansará; si entra González, la idea es mantener el dibujo pero añadir más profundidad ofensiva.

El cuerpo técnico trabaja en corregir los errores que afectaron el rendimiento ante Cabo Verde, como admitió Scaloni tras el partido, para recuperar el nivel que llevó a Argentina al título mundial en Catar.

Tras fijar su nueva sede en Atlanta, después de Kansas, Dallas y Miami, el Tango se prepara para la siguiente fase con un objetivo: defender el título mundial.

La alineación prevista de Argentina contra Egipto

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.