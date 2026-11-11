Compartir Sigue a GOAL en Google

El Al-Ahli saudí ha iniciado una revolución correctiva desde LaLiga española, con el objetivo de enderezar su rumbo en la actual temporada 2026-2027, tras una serie de resultados negativos que ha sufrido recientemente.

Anuncios

El diario saudí "Okaz" informó de que el Al-Ahli ha entrado en negociaciones con el español Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal, para que asuma el cargo de director deportivo durante el próximo periodo.

El club saudí busca un nuevo director deportivo para ocupar el puesto durante la próxima etapa, como sucesor del portugués Rui Pedro Braz, que fue destituido de su cargo durante la temporada actual.

El diario explicó que el Al-Ahli discutió con Tena la visión del club y su proyecto de futuro, con el objetivo de que tome el timón en el próximo periodo, aunque hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo al respecto.

El director de fútbol del Villarreal no es el único candidato para ocupar este puesto, ya que destacan algunos otros nombres que el club está estudiando actualmente antes de tomar su decisión final.

Anuncios Anuncios

¿Quién es Miguel Ángel Tena, candidato a dirigir al Al-Ahli?

Related Topics

Tena cuenta con una larga trayectoria en el Villarreal en el trabajo administrativo, pero comenzó esa trayectoria hace unos 23 años como jugador, cuando se incorporó al equipo juvenil procedente del Valencia, aunque solo permaneció con él una única temporada.

Tena se marchó al Racing de Ferrol en 2004, y jugó para varios clubes españoles después de eso, antes de regresar a él 10 años más tarde, para disputar con él su último año en los terrenos de juego antes de retirarse de forma definitiva.

Anuncios

Y en el propio Racing de Ferrol, Miguel Ángel Tena comenzó su trayectoria fuera de los terrenos de juego, pero lo curioso es que empezó como entrenador, y permaneció con él entre los años 2015 y 2017, antes de pasar a dirigir al equipo sub-19 del Villarreal en 2018.

Y dos años después, Tena se convirtió en el director técnico del tercer equipo del Villarreal, y permaneció con él una única temporada, antes del mayor salto de su carrera, cuando fue nombrado director de fútbol del club español.

Anuncios

A lo largo de 5 años, Tena impuso un estilo claro en su labor como director deportivo, ya que afirmó en más de una ocasión que su papel no se limita a los nuevos fichajes, sino que incluye proporcionar un entorno de trabajo adecuado.

El director deportivo español aseguró que su objetivo siempre es construir a la persona antes que al jugador, con el fin de ayudarlo a estar preparado para la vida profesional en los campos de fútbol.

Anuncios

Tena también subrayó la necesidad de preparar a entrenadores capaces de gestionar al equipo y de tratar a las personas de la mejor manera posible, y no solo de formar a los jugadores en las academias como siempre ha sido habitual.

No cabe duda de que esa particular filosofía contribuyó al éxito del Villarreal a la hora de sacar a numerosos talentos destacados durante los últimos años, como Álex Baena y el portero Filip Jörgensen.

Anuncios

Director deportivo y entrenador al mismo tiempo

Lo curioso es que la labor de Tena no se limitó a ser director deportivo del Villarreal, ya que no olvidó que trabajó como director técnico durante casi 6 años, antes de pasar al trabajo administrativo en 2021.

Anuncios

Y a pesar de su labor como director deportivo, se recurrió a Miguel Ángel Tena como director técnico de forma temporal en dos ocasiones, en septiembre de 2023, y luego en noviembre del mismo año.

Además de eso, el club español recurrió a su director deportivo en el puesto de director técnico del equipo juvenil del Villarreal durante la temporada pasada.

Anuncios

De este modo, se puede decir que Miguel Ángel Tena es capaz de ser el director deportivo del Al-Ahli saudí, recurriendo a él como director técnico de forma temporal en caso de necesitarlo.

Esto llega en un momento en el que la afición del Al-Ahli reclama la destitución del neerlandés Marino Pusic, director técnico del primer equipo, a la luz de los resultados negativos que sufre en la temporada actual.

Anuncios

Pusic llegó al banquillo de director técnico del Al-Ahli el pasado mes de agosto, cuando asumió el cargo como sucesor del alemán Matthias Jaissle, que se marchó de forma sorpresiva para dirigir al Newcastle United.

Y desde que dirige al equipo de Yeda, Pusic ha disputado 18 partidos, en los que ha logrado 11 victorias, frente a dos empates, mientras que ha sufrido la derrota en 5 ocasiones.