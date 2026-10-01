La crisis de Cristiano Ronaldo con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, estalló este miércoles con su abandono de la concentración de la selección y su viaje a España, lo que generó una gran polémica.

Cristiano abandonó la concentración de Portugal minutos después de la rueda de prensa del entrenador Jorge Jesus, quien afirmó que no cambiaría sus decisiones técnicas por un solo jugador y que Ronaldo no sería titular ante Dinamarca.

Y mientras algunos acusaron a Cristiano Ronaldo de abandonar a la selección y buscar sus propios intereses, el Don recibió un gran apoyo de sus aficionados en Arabia Saudí, especialmente en la plataforma «X».

Una cuenta a nombre del profesor Jaled Al Shammari dijo: «Cuando las hienas rodean al león, no significa que sean más fuertes que él, sino que el león se ha quedado solo, y aun así sigue siendo Cristiano Ronaldo».









Nayef Al Senjari comentó: «Gracias, Cristiano. Ganó títulos, batió récords y se labró un lugar entre los más grandes que han jugado al fútbol, pero al mismo tiempo le dio a Portugal una presencia mundial que supera su tamaño geográfico y su historia deportiva».

Y continuó: «Hoy, cuando se menciona el nombre de Portugal en el fútbol, no se puede contar su historia moderna sin que Cristiano esté en el corazón del relato. Es más, quizá la historia dirá que Cristiano no fue un capítulo de la historia de Portugal, sino que la propia Portugal se convirtió en un capítulo de la historia de Cristiano».









Por su parte, Abu Aber escribió: «Jesus, traidor. Antes le pedías permiso antes de pensar en sustituirlo. Antes de él no tenías un nombre que se mencionara. En su día no eras conocido mundialmente. En el pasado, antes de él, estabas en algún lugar que solo conocían los suyos. No soñabas con dirigir a Cristiano. No tenías ambición más allá del círculo azul que te rodeaba».









Abu Mohamed dijo: «Seguirás siendo el mejor jugador de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Cristiano hizo a Portugal, no Portugal a Cristiano, el mejor de la historia».









Abu Turki escribió: «Jesus, viejo entrenador. Cristiano Ronaldo es una leyenda mundial y su historia es más grande que tú y es capaz de apartarte, así que no entres en un desafío porque te perderás a ti mismo».









Una cuenta a nombre de la doctora Huda Al Jaldi dijo: «Estamos contigo, la afición del Al Nassr te apoya, respeta y valora tu presencia entre nosotros. Bienvenido a tu regreso, te estamos esperando. Eres tan imponente como la imponencia de la estrella Suhail en un cielo despejado».

Y continuó: «Deseo que la asociación de aficionados del Al Nassr reciba a Cristiano en el aeropuerto tras coordinarlo con la administración del aeropuerto (si es posible)».







