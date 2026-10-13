El astro argentino Lionel Messi generó polémica antes de la gala del Balón de Oro 2026, prevista para el 26 de octubre de este mes en la capital británica, Londres, después de que se difundieran informaciones que aseguraban su asistencia al evento y la posibilidad de que fuera el encargado de entregar el premio al ganador.

Informes periodísticos de sitios poco conocidos habían señalado en las últimas horas, citando a un periodista llamado "Juan Jesús", que Messi estaba dispuesto a asistir a la gala e incluso a desempeñar un papel especial: entregar el Balón de Oro al ganador de este año.

A raíz de estas informaciones, el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano salió a desmentir que el capitán del Inter Miami haya recibido una invitación para cumplir con esa labor.

Romano publicó a través de su cuenta oficial en la plataforma "X" un mensaje en el que afirmó: "Lionel Messi no entregará ningún premio a los ganadores del Balón de Oro, porque no ha recibido una invitación para hacerlo".

El periodista italiano añadió que la asistencia del astro argentino a la gala del Balón de Oro no está confirmada hasta el momento, lo que pone en duda las informaciones que circularon sobre su presencia en el esperado evento.









Las dudas sobre estas informaciones aumentan si se tiene en cuenta que Lionel Messi figura en la lista de nominados a ganar el Balón de Oro de 2026, junto a otras grandes estrellas como Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, lo que significa que será uno de los aspirantes al premio que, según se dijo, él mismo entregaría al ganador.

Aunque esto no descarta, en teoría, que pueda entregar el galardón, sí genera interrogantes sobre la veracidad de los informes que circulan, especialmente después de que Fabrizio Romano confirmara que no se ha enviado ninguna invitación al astro argentino para asumir esa tarea.

La gala está prevista en el teatro London Palladium, en una edición excepcional que celebra los 70 años del nacimiento del premio.

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