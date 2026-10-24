Antes de que José Mourinho se convirtiera en una de las figuras más polémicas del mundo del fútbol, y antes de que su nombre quedara ligado a sus célebres enfrentamientos con el Barcelona y sus estrellas, tuvo una historia completamente distinta dentro del club catalán; una historia que comenzó con un joven elegante que llamó la atención por su atractivo y su presencia, y que generó a su alrededor extraños rumores, antes de imponerse gracias a su conocimiento táctico y a su capacidad para conectar con los jugadores, pasando gradualmente del papel de traductor a convertirse en una de las mentes más destacadas dentro del cuerpo técnico.

En el Barcelona, Mourinho no fue un simple ayudante del entrenador inglés Bobby Robson, sino una figura excepcional que supo ganarse el respeto de los jugadores y los periodistas, hasta el punto de que algunos vieron en él a un hermano mayor de las estrellas del equipo, mientras que otros descubrieron pronto su capacidad para leer los partidos y analizar a los rivales. Y entre los detalles de aquella etapa se revelan anécdotas curiosas y secretos personales que cuentan cómo comenzó el camino del técnico portugués hacia la cima.

Cuando Mourinho llegó al Barcelona, era un joven casi desconocido en el mundo del fútbol, pero no necesitó mucho tiempo para convertirse en el centro de atención de los periodistas. Gracias a su aspecto elegante, su cabello oscuro y su personalidad segura, algunos trabajadores del entorno mediático catalán le pusieron el apodo de «el chico Martini», en referencia a un personaje que apareció en un famoso anuncio de la bebida Martini, encarnado por el modelo estadounidense Max Parrish.

El protagonista del anuncio era un hombre elegante y atractivo, que vestía un traje negro y gafas de sol, y pasaba el pulgar por su labio inferior en un gesto llamativo que parecía como si estuviera retirando restos de pintalabios. Y Mourinho no se molestó por esta comparación, sino que la tomó con sentido del humor y encontró en el apodo una especie de halago, hasta el punto de imitar el gesto del modelo en algunas ocasiones, ya fuera en privado o durante sus conversaciones con los periodistas que seguían la actualidad del Barcelona.

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Y en aquel período, el joven técnico portugués logró construir buenas relaciones con un gran número de periodistas, que pronto se acostumbraron a su presencia y a su manera de hablar. Pero el interés por su aspecto y su personalidad no se limitó a la admiración, pues abrió la puerta a extraños rumores que empezaron a difundirse en torno a él, a pesar de que las redes sociales aún no habían aparecido con la forma que conocemos hoy.

Rumores extraños y una pregunta impactante: la batalla por consolidar su posición

El atractivo de Mourinho, su juventud y su forma de tratar a los demás despertaron la curiosidad de algunos de quienes lo rodeaban, y la cosa llegó hasta el punto de que circularan afirmaciones sobre sus inclinaciones sexuales, junto a rumores que aseguraban que su relación con Bobby Robson iba más allá de los límites del trabajo y la amistad, según informó el diario español «As».

Uno de los periodistas, que reconoció que al conocer por primera vez al técnico portugués se preguntó: «¿De dónde ha salido este joven apuesto?», cuenta que decidió plantearle directamente la pregunta de si era homosexual, y ello antes de comenzar la entrevista.

Mourinho recibió la pregunta con deportividad, pero respondió con una contestación cortante que incluía una alusión a las hermanas de quien había difundido ese rumor. Y aunque la respuesta no era apta para publicarse en su versión original, Mourinho pidió al periodista que la incluyera en la entrevista, en señal de que no estaba dispuesto a ignorar lo que se decía de él ni a permitir que los rumores definieran su imagen ante los demás.

Y más allá de aquellas anécdotas personales, Mourinho era consciente de que su presencia en el Barcelona representaba una oportunidad excepcional para demostrar su valía, y de que debía superar la imagen que se había asociado a él al principio, la de un joven elegante que trabajaba como traductor, para convertirse en un hombre con un conocimiento técnico que lo capacitaba para asumir mayores responsabilidades.

Mourinho llegó al Barcelona en una etapa convulsa de la historia del club. Pocos meses antes, el presidente Josep Lluís Núñez había tomado la sorpresiva decisión de destituir a Johan Cruyff, para después contratar a Bobby Robson, que era uno de los nombres que el presidente del Barcelona había buscado fichar.

Robson trabajaba en el Oporto después de haber dirigido anteriormente al Sporting de Lisboa, y llegó al club catalán a los sesenta y tres años de edad, respaldado por una larga experiencia adquirida a lo largo de su carrera, en especial su etapa con el Ipswich Town a finales de la década de los setenta del siglo pasado, y después al frente de la selección inglesa en los años ochenta.

Y Mourinho acompañó al técnico inglés al Barcelona, tras haber trabajado con él como traductor durante su etapa en el Sporting de Lisboa. El portugués, que entonces tenía treinta y tres años, veía este paso como un desafío y una oportunidad para elevar su posición profesional. Y, en efecto, pasó de la traducción a trabajar como ayudante del entrenador, pero tuvo que esforzarse enormemente para demostrar que su papel iba más allá de trasladar palabras entre el entrenador y los jugadores.

El periodista Marcos López, que trabajó en el diario «El Periódico» y contribuyó a la cobertura de los acontecimientos a través de la emisora «Cadena SER», asegura que Mourinho no estaba cómodo con que lo describieran como traductor, sobre todo porque ese papel lo había desempeñado al principio el periodista Graham Turner, y después el empleado del club Txiki Terrés.

Y López aclaró que Mourinho era un miembro importante del cuerpo técnico de Robson, y que su posición dentro del equipo no era un reflejo de su labor lingüística, sino el resultado de su participación efectiva en el trabajo técnico y táctico.

Guardiola y Enrique: ¿cómo se ganó Mourinho el respeto de los jugadores?

El éxito temprano de Mourinho no se limitó a su relación con el cuerpo técnico, sino que se extendió al vestuario, donde pronto despertó la admiración de los jugadores por su conocimiento del fútbol y su capacidad para comprender sus detalles.

El periodista Luis Martín, que trabajaba en el diario «Sport» durante aquella etapa, recuerda que los jugadores hablaban de Mourinho con admiración, hasta el punto de que algunos decían: «Este hombre sabe jugar de verdad», en referencia a su comprensión del juego y a su capacidad para discutir los detalles técnicos de forma convincente.

Por su parte, el periodista Fabián Ortiz considera que la diferencia de edad entre Mourinho y Robson ayudó al portugués a acercarse a los jugadores. Pues mientras algunos veían al veterano entrenador inglés como una figura paterna, Mourinho parecía más cercano a ellos en cuanto a edad e intereses, como si fuera un hermano mayor con el que podían hablar con facilidad.

Ortiz señala que él no era un admirador de Mourinho, sino que lo veía como una persona que buscaba el ascenso social, pero reconoció que su cercanía con los jugadores le ayudó a construir relaciones sólidas dentro del equipo.

Y el asunto no estaba ligado únicamente a la personalidad, pues el estilo de Mourinho en el trato con los jugadores difería del que seguía Robson en algunos aspectos del entrenamiento. Según Luis Martín, el técnico inglés recurría a veces a métodos tradicionales en el estudio de los rivales, como reunir a los jugadores para ver un partido completo en vídeo, algo que resultaba aburrido para algunos de ellos, hasta el punto de que el propio Robson se quedaba dormido a veces durante aquellas sesiones.

En cambio, Mourinho tendía a presentar la información de una manera más directa, centrándose en los detalles que los jugadores necesitaban dentro del campo, explicando los puntos fuertes y débiles de los rivales, además de darles consejos prácticos que les ayudaran a prepararse para los partidos.

Y así, se estrechó su relación con varios jugadores que tenían una gran pasión por el fútbol, entre ellos Pep Guardiola, Luis Enrique, Abelardo y Luís Figo, hasta convertirse en una de las voces que gozaban de atención dentro del vestuario.

De las gradas al vestuario: una mente táctica adelantada a su época

El aspecto táctico fue una de las razones más importantes que ayudaron a Mourinho a consolidar su posición en el Barcelona. Marcos López señala que el portugués poseía un talento evidente para ver el fútbol y analizar lo que ocurría dentro del campo, además de ser uno de los primeros entrenadores en el Camp Nou que prefirieron seguir los partidos desde las gradas en lugar de sentarse en el banquillo.

Desde el punto de vista de Mourinho, esta ubicación le daba un ángulo de visión más amplio y le ayudaba a comprender los movimientos de los jugadores y los espacios que aparecían durante el partido. Y no se conformaba con observar, sino que bajaba al vestuario entre los dos tiempos para ofrecer sus observaciones y corregir algunos posicionamientos.

Esta capacidad le otorgó la responsabilidad de elaborar los informes técnicos sobre los rivales del Barcelona, en una tarea que combinaba el trabajo del ayudante técnico y las funciones que asumen los analistas de rendimiento en el fútbol moderno. Y este papel aún estaba poco extendido en aquel momento, lo que le dio a Mourinho un margen adicional para mostrar sus capacidades de reunir información y convertirla en instrucciones aplicables.

Y una de las anécdotas revela hasta qué punto estaba decidido a cumplir esta tarea, fueran cuales fueran las dificultades. Luis Martín contó que se encontró con Mourinho en Belgrado, donde el Barcelona se preparaba para enfrentarse al Estrella Roja en la Recopa de Europa. Y el viaje coincidió con el fin de semana en el que el equipo catalán disputó un partido contra el Compostela, el partido en el que Ronaldo marcó su célebre gol tras una llamativa carrera individual.

Pero Mourinho no pudo ver el partido del Barcelona en directo, pues estaba encargado de seguir un partido del equipo rival en una ciudad situada a unas cuatro horas en coche, con el fin de elaborar un informe técnico sobre él. Y el portugués no dudó en alquilar un Mercedes blanco con chófer para llegar al estadio, pero el viaje sufrió un imprevisto después de que uno de los neumáticos se pinchara y el chófer fuera incapaz de cambiarlo con rapidez, lo que amenazaba con que Mourinho llegara tarde al partido.

Y al final, Mourinho se encargó de cambiar el neumático él mismo, con la ayuda de Javier Ferrándiz, el fotógrafo del diario «Sport», que iba detrás de ellos en otro coche y se detuvo para prestar ayuda. Y llegar tarde al partido no era una opción para el joven técnico, que estaba dispuesto a asumir el esfuerzo con tal de completar su tarea.

Noches de fiesta y el chándal del Barcelona: una relación que superó los límites del fútbol

La relación de Mourinho con los periodistas no se limitaba a las ruedas de prensa, los estadios y los informes técnicos, sino que se extendía a la vida social, pues solía frecuentar los bares de moda y mezclarse con los trabajadores del entorno mediático.

Y entre las situaciones que quedaron grabadas en la memoria de los periodistas está una noche en la que Mourinho se reunió con un grupo de ellos dentro de un bar en Solna, durante un período en el que el Barcelona disputaba un partido amistoso contra el Elfsborg como preparación para la nueva temporada.

Pero la velada tomó un rumbo inesperado, después de que los presentes descubrieran que el bar organizaba un concurso para elegir a la «reina de la camiseta mojada», antes de que el ambiente terminara en una pelea a puñetazos entre algunos de los asistentes.

Fabián Ortiz rememora aquella noche, explicando que lo que más le sorprendió no fue la presencia de Mourinho en el lugar, sino que llevara un chándal con el escudo del Barcelona. Y aquellos detalles reflejaban una faceta distinta de la personalidad del técnico portugués, que logró integrarse en el entorno del club y en su vida cotidiana, lejos de la imagen oficial que imponía su cometido dentro del cuerpo técnico.

Y el vínculo de Mourinho con el Barcelona no era solo profesional, sino que se extendía a la propia Cataluña, donde vivió un período importante de su vida y se sintió parte de la sociedad local. Marcos López recuerda que realizó una entrevista con Mourinho en la ciudad de Sitges, después de que el técnico portugués se alojara en un hotel durante sus inicios antes de encontrar una casa en la ciudad.

Según López, Mourinho se sentía como uno más de los habitantes locales, y trataba el lugar como si fuera su casa, mientras que Luis Martín señala que se convirtió en algo así como un miembro más de la familia para muchos en Sitges.

Y esta imagen parece completamente distinta de la tensa relación que unió a Mourinho con el Barcelona en etapas posteriores de su carrera, especialmente cuando se convirtió en entrenador del Real Madrid y entró en agrios enfrentamientos con varios emblemas del club catalán.

Pero sus primeros años revelan que la relación no comenzó con la hostilidad, sino con la admiración, la cercanía y la confianza, y que Mourinho fue en un momento dado parte del entorno técnico y social del Barcelona.

Van Gaal le da la oportunidad: el comienzo del camino hacia el banquillo

Con la marcha de Bobby Robson y la contratación del holandés Louis van Gaal, parecía que el futuro de Mourinho dentro del Barcelona quedaba amenazado. Pues el nuevo entrenador llegó acompañado de su propio cuerpo técnico, entre cuyos miembros estaban Van der Lem y Hoek, lo que suscitó interrogantes sobre la posibilidad de que el ayudante portugués continuara.

Pero Louis van Gaal, después de reunirse con Mourinho y conocer sus capacidades tácticas, decidió mantenerlo dentro del cuerpo técnico. Y pronto surgió entre ambos una relación de trabajo basada en la confianza, pues el técnico holandés comprendió que Mourinho poseía un conocimiento técnico que se podía aprovechar dentro del equipo.

Y esta confianza llegó hasta el punto de darle la oportunidad de dirigir al Barcelona por primera vez durante las semifinales de la Copa Cataluña, en un paso que sorprendió a quienes rodeaban al club, pero que supuso una etapa importante en su carrera.

Pues tras años de trabajo entre bastidores, Mourinho se acercaba al papel que forjaría su nombre más adelante: el entrenador que tiene sus propias ideas, que sabe cómo imponer su personalidad y que aprovecha los pequeños detalles para marcar la diferencia.

Y así, la experiencia del Barcelona no fue una simple etapa pasajera en la carrera de Mourinho, sino la fase en la que pasó de ser un joven desconocido y traductor a un ayudante de entrenador que gozaba del respeto de los jugadores y de la confianza de grandes entrenadores.

Y entre el apodo de «el chico Martini», los extraños rumores, los duros viajes para observar a los rivales y la relación que construyó con estrellas como Guardiola y Enrique, se fueron forjando los rasgos de una personalidad futbolística que se convertiría más adelante en una de las figuras más influyentes y polémicas del mundo de los banquillos.