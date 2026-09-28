Entre Marruecos y España: nuevas declaraciones sobre la final del Mundial 2030

La polémica sigue en pie en torno al lugar donde se celebrará la final del Mundial 2030, ya que algunos consideran que las opciones de España son escasas, por razones puramente políticas, y que el partido se disputará en Marruecos; mientras que otros aseguran que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu; y otros, como el vicepresidente del área social del Fútbol Club Barcelona, Antonio Escudero, creen que se disputará en el Camp Nou.

Continúa el debate sobre el estadio que albergará la final del Mundial 2030, mientras la candidatura permanece abierta entre España y Marruecos, después de que en un principio la creencia predominante fuera que el partido final se disputaría en el estadio Santiago Bernabéu, con el estadio Spotify Camp Nou dentro de las opciones posibles.

Sin embargo, los últimos datos apuntan a un incremento de las posibilidades de que la final se dispute en el estadio Gran Hassan II, que se está construyendo en la ciudad marroquí de Benslimane, especialmente por el gran aforo del que dispondrá una vez finalizado.

Escudero declaró en unas manifestaciones publicadas en el programa "Aquí Girona" de la emisora "Cadena SER": "Lo deseamos con muchas ganas. Creo que es algo muy posible. Los organismos deportivos de todo el mundo apoyan la idea. Hemos hecho grandes esfuerzos y tenemos un estadio magnífico. Y ha llegado el momento de ello".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Hay una probabilidad muy alta de que eso ocurra".

En otro orden de cosas, el responsable del área social del Barcelona negó que el club esté estudiando subir los precios de los abonos de la temporada, y afirmó: "Nadie ha hablado de subir los precios de los abonos de la temporada. Que todo el mundo esté tranquilo. Nadie lo ha mencionado. Yo soy el vicepresidente, así que se supone que debo estar al tanto del asunto. No está sobre la mesa".

En lo relativo a los plazos para la finalización del estadio, el vicepresidente expresó su confianza en que las obras se completen en la fecha prevista.

Y dijo: "Eso esperamos. Yo era crítico con el asunto. En realidad, yo no me habría marchado de Montjuïc, pero ellos desistieron de ello. Las personas que colaboraron con nosotros, y las entidades financiadoras, querían que estuviéramos allí. A veces, el Barcelona no puede tomar esa decisión de forma directa", reconociendo la existencia de opiniones contrarias.