Finalizó la primera ronda del Mundial 2026 con múltiples historias y figuras destacadas. Las selecciones árabes consiguieron resultados positivos ante rivales de primer nivel, gracias a jugadores clave que ya apuntan a protagonismo.

Marruecos empató 1-1 con Brasil, Arabia Saudí 1-1 con Uruguay y Egipto 0-0 con Bélgica.

Destacan tres figuras: el marroquí Ayub Bouadi, el saudí Mohammed Al-Owais y el egipcio Imam Ashour, en una lucha abierta por el título de mejor estrella árabe en el arranque del Mundial.

Ayub Bouadi, el joven que sorprendió a Brasil.

Aunque el público conoce a las estrellas habituales de Marruecos, el duelo con Brasil lo lanzó a la escena mundial.

No solo completó un buen partido ante una de las selecciones más fuertes del mundo, sino que impuso su personalidad en el centro del campo durante largos tramos del encuentro.

A pesar de la jerarquía del rival, el joven mostró confianza, controló el ritmo y impuso su estilo en varias jugadas.

Más allá de sus pases precisos y sus movimientos sin balón, impresionó su serenidad bajo presión y su acierto en las decisiones clave. Ante la élite de los centrocampistas, parecía un veterano de las grandes competiciones.

Por eso muchos aficionados hablaron de la nueva promesa marroquí, que no solo estuvo a la altura de Brasil, sino que, en varias ocasiones, la obligó a perseguir el balón y a recuperar el control del centro del campo.

Imam Ashour... el mejor del partido y autor del gol más bonito.

En un complicado duelo contra la selección belga, repleta de estrellas, Imam Ashour fue la figura más destacada del juego egipcio.

El mediocampista del Al Ahly y de Egipto combinó defensa y ataque con equilibrio y participó en casi todas las jugadas.

Además de su trabajo táctico y físico, coronó su actuación con un golazo que batió a Thibaut Courtois y dio a Egipto una ventaja anímica clave.

Su actuación le valió el premio al mejor del partido, pues fue el motor del centro del campo y el autor del toque decisivo.

Para muchos, el centrocampista envió un mensaje claro: ya no es solo una pieza clave de la selección, sino uno de sus líderes de cara al futuro.

Mohamed Al-Owais, el portero que salvó a Arabia Saudí de la derrota.

Mientras Bouadi y Ashour brillaban en la creación y el control del centro del campo, Mohamed Al-Owais optó por otro camino hacia la gloria.

El guardameta saudí brilló ante Uruguay y mantuvo a flote a los “Verdes”, que sumaron un valioso punto frente a un rival de gran potencia ofensiva y amplia experiencia internacional.

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Detuvo nueve disparos, cuatro dentro del área, y en más de una ocasión se plantó solo ante los uruguayos, pero salió airoso de casi todos los duelos.

Lo valioso no fue solo la cantidad, sino el momento: varias llegaron en instantes que podrían haber cambiado el marcador.

Por ello, muchos lo consideran no solo el mejor portero árabe de la primera ronda, sino quizá el más destacado del torneo, dada su enorme influencia en el resultado.

¿Quién merece el título de «Estrella de los árabes»?

Compararlos no es fácil. Bouadi dominó ante Brasil y mostró que Marruecos tiene una nueva joya en el medio. Imam Ashour brilló con un gol magnífico y una actuación completa frente a Bélgica. Mohamed Al-Owais evitó varias veces la derrota de Arabia Saudí.

Entre la creatividad marroquí, la determinación egipcia y la heroicidad saudí, la afición árabe tiene la última palabra: este inicio confirma que el fútbol árabe no solo es competitivo, sino que también tiene estrellas capaces de brillar en el mayor escenario del planeta.