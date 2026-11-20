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Declan Rice se ha convertido en un jugador al estilo de Roy Keane y Bryan Robson, según ha contado a GOAL el exinternacional inglés Paul Ince. El campeón de la Premier League con el Arsenal está considerado uno de los tres mejores centrocampistas del mundo. El exjugador del Manchester City Rodri encabeza la clasificación, pero el centrocampista todoterreno de Inglaterra ya se ha hecho un hueco entre la élite mundial.

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Un traspaso récord al Arsenal

Pocos habrían previsto que Rice, a quien el Chelsea dejó marchar cuando era joven , llegaría tan lejos cuando salió de la cantera del West Ham. Por entonces aún no tenía una posición definida y jugaba habitualmente como central .

Acabó asentándose como mediocentro defensivo, una posición en la que pudo desarrollar todo su potencial. Rice capitaneó al West Ham hasta la conquista de la Conference League en 2023.

Unas semanas después, tras llevar tiempo aumentando su cotización, se cerró su traspaso récord al Arsenal por 105 millones de libras (138 millones de dólares). Así, se convirtió en el futbolista británico más caro de la historia .

Su juego ha cambiado en el Arsenal

En el norte de Londres ha seguido progresando. El centrocampista de 27 años, de carácter afable, es ahora más un interior con llegada, tanto en su club como en la selección, que un mediocentro dedicado a recuperar el balón y pasarlo rápidamente a sus compañeros.

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Se ha hablado de que Rice podría aspirar al Balón de Oro , después de que su compañero de selección Harry Kane conquistara el premio en 2026 . Su importancia para cualquier equipo es evidente: la temporada pasada ganó la Premier League con el Arsenal.

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Considerado por muchos uno de los centrocampistas más completos del mundo, Rice puede codearse con los mejores. De ahí que se le compare con centrocampistas legendarios capaces de rendir en ambas áreas que brillaron en el Manchester United y en Inglaterra.

Uno de los mejores del mundo

Ince, que desempeñó ese papel en el Manchester United y en Inglaterra, declaró a GOAL, en una entrevista en colaboración con freebets.com, cuando se le preguntó si Rice está entre los tres mejores centrocampistas del planeta: «Rodri es el mejor centrocampista del mundo».

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«Jude Bellingham, ¿lo consideraríamos centrocampista? No lo sé, probablemente sea un mediapunta. Creo que Bellingham es uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Pero Rodri es el mejor centrocampista».

«Declan Rice, sinceramente, ha estado increíble. Es curioso porque hizo más o menos lo mismo que yo. Dejó el West Ham para irse a un club más grande, como hice yo, aunque, evidentemente, en circunstancias distintas. Yo dejé el West Ham para fichar por el Manchester United por un millón de libras y él se fue al Arsenal por 105 millones de libras, ¡así que hay una pequeña diferencia!».

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«Creo que es un centrocampista completísimo. De verdad. Creo que lo tiene todo. Abarca mucho campo, puede marcar goles y es muy completo. Hoy en día no se ven muchos centrocampistas así. Creo que es uno de los pocos capaces de hacer lo que hace. Va de área a área, defiende y se incorpora al ataque».

«No conozco a nadie que haga lo que él hace, eso de subir y bajar al estilo de Roy Keane o Bryan Robson. Él lo hace y nadie más lo hace. Elliot Anderson no lo hace en el City. Así que, para mí, sí: si hablamos de los mejores jugadores del mundo, sin duda está entre ellos».

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¿Ganará el Balón de Oro en el futuro?

Rice debería estar ahora en el mejor momento de su carrera, con la experiencia acumulada a lo largo de los años necesaria para sacar lo mejor de sí mismo. El Arsenal e Inglaterra siguen beneficiándose de ello.

Está por ver si algún día alcanzará el nivel de Rodri y se unirá al español, campeón del mundo, entre los ganadores del Balón de Oro. Pero su trayectoria apunta a que está destinado a llegar a lo más alto.