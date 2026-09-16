Un informe periodístico reveló, este miércoles, el movimiento del Barcelona hacia el cierre de un fichaje destacado, procedente de la liga sueca, durante el próximo mercado invernal.

Según el periódico "Expressen de Suecia", el Barcelona, a través de uno de sus ojeadores, presenció el partido de la jornada 21 de la liga sueca entre el Djurgården y el GAIS Gotemburgo en el estadio 3Arena el pasado lunes con el fin de seguir la evolución de Bo Hegland, el centrocampista ofensivo noruego de 22 años.

El internacional noruego sub-21 brilló en la victoria de su equipo, el Djurgården, que ganó 2-0, situando al conjunto en el segundo puesto de la clasificación, a siete puntos del líder, el Sirius.

Hegland dio la asistencia del gol inaugural de Kristian Lyng y marcó él mismo el segundo tanto.

En 21 partidos de liga, ha marcado ocho goles y ha repartido 15 asistencias, un balance que lo cualifica para estar entre los 15 mejores creadores de goles de Europa en 2026.

Hegland es un especialista en el balón parado, ya que ejecuta los saques de esquina y los tiros libres, se distingue por su elegancia en el uso de su pie derecho y mide 1,85 metros.

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Hegland, con un contrato que se extiende hasta 2029 y un valor de mercado de 2,5 millones de euros según el sitio web Transfermarkt, se unió al club sueco Djurgården en 2025 procedente del club noruego Moss, tras un periodo que pasó en el club Frigg, también en su país de origen.

También jugó durante un breve periodo con el equipo italiano del Lecce sub-19 en 2023.

Y en los últimos meses, su nombre se ha vinculado con los clubes Newcastle, Anderlecht y Atlético de Madrid.