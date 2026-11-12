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El comentarista argelino Hafid Derradji irrumpió en la polémica en torno al país anfitrión de la final de la Copa del Mundo 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal.

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La disputa entre Marruecos y España por albergar el partido final se intensificó, e incluso políticos de ambos países se sumaron a esta encarnizada carrera.

Hafid Derradji publicó un artículo en el periódico "Al-Quds Al-Arabi" en el que abordó esta cuestión, donde afirmó que España tiene sus argumentos y méritos, pero que albergar el mayor número de partidos no le concede automáticamente el derecho a organizar la final, añadiendo que Marruecos tiene su proyecto y su ambición, pero que construir un estadio enorme no le otorga un derecho garantizado.

El texto del artículo es el siguiente:

La competencia por acoger la final del Mundial 2030 ha adquirido dimensiones deportivas, políticas y simbólicas, después de haberse convertido en el eje de una pugna de declaraciones, garantías y cálculos, la última de las cuales fue la declaración del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que aseguró que España albergará el mayor número de partidos del Mundial y acogerá el partido final en el estadio Santiago Bernabéu, lo que devolvió la cuestión a la actualidad y abrió la puerta a los interrogantes sobre si Madrid habla de datos ya resueltos o expresa una ambición española que la Federación Internacional de Fútbol aún no ha zanjado, en un momento en que Marruecos apuesta por el proyecto del gran estadio pendiente de construcción en la ciudad de Casablanca, con una capacidad que alcanza los 115.000 espectadores.

Las nuevas declaraciones de Sánchez fueron consideradas por algunos como un mensaje de tranquilidad para la opinión pública y un recordatorio para la FIFA y Marruecos de que España es la que tiene mayor peso en el expediente de organización, que en su origen era doble, antes de que Marruecos se uniera con el visto bueno de España y Portugal.

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Sin embargo, la asociación se transformó en una competencia por acoger el partido final y en una apuesta por la prioridad, el estatus internacional, la influencia y las relaciones dentro de las instituciones del fútbol mundial, además de los criterios de disponibilidad técnica, la experiencia organizativa, la capacidad del estadio y el grado de disponibilidad de instalaciones que acojan a las aficiones y les proporcionen la seguridad suficiente, que son las bazas que emplean España y Marruecos en su batalla abierta a todas las posibilidades.

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La final del Mundial 2030 se ha convertido en una cuestión que trasciende el fútbol, en una competencia por la influencia y la imagen internacional, y los cálculos políticos han entrado en la pugna deportiva por acoger una final que, si la ganara Marruecos, tendría un gran impacto en la opinión pública española tras las garantías de Sánchez.

En ese caso, Marruecos lograría un gran éxito que supondría la culminación de una larga trayectoria de inversión en infraestructura deportiva, tras el éxito que ha alcanzado en la organización de numerosos eventos deportivos. En cambio, si gana España, eso sería una victoria de la lógica histórica y organizativa española, que fue el origen y la base del expediente conjunto, por ser la autora de la iniciativa de organización conjunta con Portugal primero, y después Marruecos, que se unió a ambos por iniciativa de Gianni Infantino.

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La FIFA ya negó anteriormente la existencia de un acuerdo o promesa de conceder a Marruecos o a España el honor de organizar la final, y aseguró que la decisión se emitirá en el momento oportuno basándose en datos puramente técnicos, lejos de los deseos y las declaraciones de aquí y de allá.

Se limitó a confirmar que España, Portugal y Marruecos acogerán 101 partidos, mientras que se disputarán tres partidos conmemorativos en América del Sur con motivo del centenario del Mundial, lo que confirma que el Mundial 2030 no es un simple torneo que reúne a tres países, sino un acontecimiento histórico excepcional que coincide con el paso de 100 años desde la primera Copa del Mundo.

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"La final es más que solo 90 minutos"

Por ello, el partido final será más que solo 90 minutos para determinar al campeón; será un escaparate simbólico del país, la ciudad y el estadio que lo acoja.

España tiene sus argumentos y méritos, pero albergar el mayor número de partidos no le concede automáticamente el derecho a organizar la final, y Marruecos tiene su proyecto y su ambición, pero construir un estadio enorme no le otorga un derecho garantizado, por lo que la decisión queda al final en manos de la FIFA, y no depende de las garantías de este responsable ni de las declaraciones de aquel.

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¿Será la final del Mundial una recompensa para España por su historia futbolística y su experiencia organizativa, o la culminación de la ambición de Marruecos y su enorme proyecto deportivo? ¿O acaso la FIFA sorprenderá a todos con un criterio diferente?

En cuanto a la pregunta que se plantea con fuerza, no tiene que ver con quién merece la final en el discurso mediático, sino con quién es capaz de presentar el expediente más convincente según los criterios que adoptará la Federación Internacional.

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Lo curioso del asunto es que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en la oposición en España, planteó una idea controvertida consistente en la retirada total de España de la organización del torneo en caso de que la Federación Internacional se negara a concederle el derecho a acoger el partido final, en un intento de endurecer la postura española, que parece más firme y más aferrada a acoger la final en comparación con la parte marroquí, que prefiere centrarse en acelerar la finalización del estadio con el que seduce a la FIFA y al mundo entero, mientras Infantino sigue jugando la baza de la final en su campaña electoral para un nuevo mandato.