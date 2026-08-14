Entre lágrimas junto a sus compañeros: Ciro Immobile anuncia el final de su carrera futbolística

El exdelantero de la selección de Italia y del Lazio, Ciro Immobile, anunció su retirada definitiva del fútbol a los 36 años, poniendo fin a una brillante carrera deportiva, tras una última experiencia en las filas del Paris FC.

El ariete italiano es uno de los goleadores más prolíficos en la historia de la Serie A. Su contrato con el club francés debía extenderse hasta junio de 2027, pero sus recurrentes problemas con las lesiones lo empujaron a tomar la decisión de colgar las botas, a pesar de haber logrado marcar dos goles y dar otras dos asistencias en apenas 12 partidos disputados con el equipo la temporada pasada.

Immobile se había incorporado al Paris FC el pasado mes de enero, tras una breve experiencia junto al Bolonia en la que disputó solo 6 partidos al inicio de la temporada.

El veterano delantero rompió a llorar mientras contenía las lágrimas al comunicar a sus compañeros del Paris FC su decisión de retirarse este viernes, según informó el sitio "Football Italia", en medio de un repaso a su excepcional trayectoria, que contempló la disputa de 656 partidos oficiales y 350 goles a lo largo de su carrera.

En el plano internacional, Immobile marcó 17 goles en 57 partidos con la selección absoluta de Italia y se coronó con la Azzurra campeón de la Eurocopa 2020, además de conquistar el título de máximo goleador de la Serie A en cuatro ocasiones distintas.

Immobile comenzó su carrera con las categorías inferiores del Salernitana antes de fichar rápidamente por la Juventus, para emprender después un largo viaje en el que pasó por los clubes Siena, Grosseto, Pescara, Génova, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio, Besiktas, Bolonia y, por último, el Paris FC.

La etapa más destacada y brillante en la carrera de Immobile sigue siendo la del Lazio, que se prolongó durante ocho años consecutivos entre 2016 y 2024, en la que escribió su nombre con letras de oro en la historia del club de la capital italiana.