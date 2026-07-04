Entre la verdad y las mentiras, Infantino en el punto de mira antes del Argentina-Egipto

Un vídeo ampliamente difundido del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha desatado una fuerte polémica en las redes tras la victoria de Argentina 3-2 sobre Cabo Verde en la prórroga de la eliminatoria para el Mundial 2026. Algunos usuarios afirmaron que Infantino dijo «sufrí con Argentina», lo que interpretaron como un signo de parcialidad hacia la campeona.

Según un reportaje del diario español «Marca», la afirmación es inexacta: un análisis del vídeo y la traducción correcta de sus palabras muestran que Infantino no mostró sesgo, sino empatía con la tensión del partido.

En su breve intervención en español, afirmó que «sintió cómo se le aceleraba el corazón, como a todo el mundo» durante el encuentro y felicitó a la afición argentina por la victoria, señalando que «todos los que siguieron el partido, incluso los observadores neutrales, vivieron momentos de emoción y suspense».

No mostró apoyo a ninguno de los equipos.

La cita errónea se difundió tras compartirse fragmentos de vídeo fuera de contexto que destacaban la frase «sufrieron con Argentina».

El fragmento provocó críticas y acusaciones de que había violado el principio de neutralidad de su cargo, hasta que quedó claro que las declaraciones se habían malinterpretado por una traducción imprecisa y un recorte deliberado.

Sus palabras llegaron tras uno de los duelos más intensos del torneo, donde Argentina necesitó la prórroga para vencer a la tenaz Cabo Verde en un choque de alta tensión.

La selección africana presionó al campeón hasta los últimos minutos, un esfuerzo que convirtió el duelo en un espectáculo de emoción y suspense, el mismo “latido del corazón” que el presidente de la FIFA mencionó.