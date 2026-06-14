Según un informe periodístico español, Hans Flick, entrenador del Barcelona, tiene un plan para resolver la crisis del lateral derecho de cara a la próxima temporada.

Durante la pretemporada, que arranca el 13 de julio, se evaluará el lateral derecho. Si no llega oferta y el jugador quiere quedarse, Jules Koundé seguirá, por lo que se descarta un fichaje.

Según Mundo Deportivo, Hansi Flick cuenta con varias alternativas: Eric García, Araujo, la posible incorporación definitiva de João Cancelo y los jóvenes Xavi Espart y Héctor Fort, quienes participarán en la pretemporada a menos que cambie su situación. otras opciones como Eric García y Araujo, la posible incorporación definitiva de João Cancelo y la presencia de los jóvenes Xavi Espart y Héctor Fort, quienes participarán en la pretemporada.

El técnico alemán deberá elegir entre ambos, pues sus perfiles complementarios complican la decisión.

Héctor Fort ya jugó con el primer equipo y mostró serenidad: marcó tres goles y dio dos asistencias en su cesión al Elche.

Enfrente tiene a Xavi Espart, opción más prometedora. Flick ya ha elogiado su calma y equilibrio con balón: «Me ha impresionado su confianza; se parece un poco a Philipp Lahm».

Cuando las lesiones en la defensa obligaron a buscar alternativas, Flick declaró que Espart era «una opción excelente».

Aseguró que lo ha seguido de cerca, que se ha recuperado bien de la lesión y que puede aportar soluciones en este momento difícil.

Flick considera que Espart puede aportar una nueva perspectiva al lateral derecho.

El reto de Flick es elegir al más adecuado: Fort aporta seguridad y experiencia, mientras que Espart ofrece flexibilidad y dinamismo. La decisión dependerá del talento individual y de las necesidades del equipo.

Erik García, aunque menos utilizado, sorprende cada vez que juega y podría ser una opción interesante. Araujo, pese a su polivalencia, ha contado con pocas oportunidades, igual que João Cancelo en su demarcación natural.