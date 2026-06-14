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Entre la seguridad y la opción de «Philip Lam», Fleck afronta una difícil decisión en la concentración del Barcelona

Primera División
Barcelona
H. Flick
X. Espart
H. Fort
J. Kounde
España
Alemania
Francia

La pretemporada comienza el 13 de julio.

Según un informe periodístico español, Hans Flick, entrenador del Barcelona, tiene un plan para resolver la crisis del lateral derecho de cara a la próxima temporada.

Durante la pretemporada, que arranca el 13 de julio, se evaluará el lateral derecho. Si no llega oferta y el jugador quiere quedarse, Jules Koundé seguirá, por lo que se descarta un fichaje.

Según Mundo Deportivo, Hansi Flick cuenta con varias alternativas: Eric García, Araujo, la posible incorporación definitiva de João Cancelo y los jóvenes Xavi Espart y Héctor Fort, quienes participarán en la pretemporada a menos que cambie su situación. otras opciones como Eric García y Araujo, la posible incorporación definitiva de João Cancelo y la presencia de los jóvenes Xavi Espart y Héctor Fort, quienes participarán en la pretemporada.

El técnico alemán deberá elegir entre ambos, pues sus perfiles complementarios complican la decisión.

 Héctor Fort ya jugó con el primer equipo y mostró serenidad: marcó tres goles y dio dos asistencias en su cesión al Elche.

Enfrente tiene a Xavi Espart, opción más prometedora. Flick ya ha elogiado su calma y equilibrio con balón: «Me ha impresionado su confianza; se parece un poco a Philipp Lahm».

 Cuando las lesiones en la defensa obligaron a buscar alternativas, Flick declaró que Espart era «una opción excelente».

Aseguró que lo ha seguido de cerca, que se ha recuperado bien de la lesión y que puede aportar soluciones en este momento difícil.

 Flick considera que Espart puede aportar una nueva perspectiva al lateral derecho.

El reto de Flick es elegir al más adecuado: Fort aporta seguridad y experiencia, mientras que Espart ofrece flexibilidad y dinamismo. La decisión dependerá del talento individual y de las necesidades del equipo.

Erik García, aunque menos utilizado, sorprende cada vez que juega y podría ser una opción interesante. Araujo, pese a su polivalencia, ha contado con pocas oportunidades, igual que João Cancelo en su demarcación natural.

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