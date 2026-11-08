Entre la repetición y la retirada: nueva sorpresa sobre el partido entre Al Nassr y Al Wasl

El caso del partido aplazado entre el Al-Nassr saudí y el Al-Wasl emiratí ha entrado en una nueva fase, después de que surgiera una fecha propuesta para disputar el encuentro que no se jugó en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite, en medio de la continuidad de las consultas en el seno de la confederación continental para decidir su destino.

Fuentes de la Confederación Asiática de Fútbol revelaron al diario "Asharq Al-Awsat" que la dirección de competiciones propuso el próximo 28 de diciembre como nueva fecha para el partido, aunque la propuesta todavía no ha recibido la aprobación definitiva y sigue en estudio por parte de las partes implicadas.

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Esto llega después de que la dirección del Al-Nassr se dirigiera oficialmente a la Confederación Asiática, mediante una carta que adjuntó con documentos que confirman la disposición del club para albergar el encuentro en Riad, además de su capacidad para recibir a la delegación del Al-Wasl y proveer todos los preparativos necesarios para disputar el partido en su fecha original.

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La crisis se remonta a que la delegación del equipo emiratí no viajó al reino, lo que impidió la disputa del encuentro en su fecha fijada y llevó al Al-Nassr a reclamar la preservación de sus derechos organizativos y legales.

Los comités competentes siguen revisando las circunstancias del suceso desde el punto de vista legal y logístico, antes de tomar la decisión definitiva, ya sea reprogramando el partido o resolviendo su resultado conforme a los reglamentos.

La Federación Saudí de Fútbol había confirmado, en un comunicado oficial, su coordinación con el Al-Nassr y las partes implicadas para recibir a la delegación del Al-Wasl, señalando que se habían completado los trámites de los permisos de vuelo y provisto los requisitos organizativos, y que se había notificado de ello a las confederaciones asiática y emiratí y al club emiratí.

Asimismo, aclaró la llegada del comisario del partido y del equipo arbitral a Riad en preparación para la disputa del encuentro.