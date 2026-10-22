El brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, ofreció una nueva actuación discreta en la victoria de su equipo ante el Leipzig (4-1), la noche del miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Vinicius fue titular, pero el entrenador José Mourinho decidió sustituirlo en el minuto 70 por su compañero Yan Diomande, quien dio una asistencia y marcó otro gol en apenas 20 minutos.

Tras el partido, Vinicius escribió en su cuenta oficial de Instagram: "Vivo el momento, todo pasa".

Por su parte, el diario "Marca" describió el mensaje de Vinicius como una mezcla de resignación y fe, en medio de las duras críticas de la afición que ha recibido desde el inicio de la presente temporada por el descenso de su nivel, junto a las dudas que rodean su lugar en el once titular después de que la Liga lo sancionara con 4 partidos.

Sin embargo, Mourinho no se sumó a los críticos, sino que defendió con firmeza al brasileño. El entrenador portugués dijo: "Vini hizo un gran partido y mostró un rendimiento táctico excelente que benefició tanto a su entrenador como al equipo".

El entrenador se extendió al hablar de las virtudes de Vinicius, que no se limitaron a marcar goles, afirmando: "Logró construir los ataques desde la banda izquierda, dominó los espacios con habilidad y estuvo cerca de marcar un gran gol de no ser por la parada del portero a su potente disparo".







