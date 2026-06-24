Entre la rebelión y las amenazas de la FIFA... João Félix exculpa a Álvarez

João Félix, estrella de Portugal, habló sobre el futuro de Julián Álvarez, su compañero en el Atlético de Madrid, tras las recientes especulaciones.

Tras la victoria 2-0 sobre Austria en la segunda jornada del Mundial, Álvarez afirmó: «Lo mejor para mí es marcharme, porque quiero cumplir mi sueño».

Pese a que su contrato con el club madrileño vence en 2030.

Sus palabras provocaron la indignación del Atlético, cuyo presidente, Miguel Ángel Gil Marín, anunció que el club estudia llevar al Barcelona ante la FIFA por negociar con un jugador con contrato.

Tras la goleada de Portugal a Uzbekistán (5-0) en el Mundial, Félix atendió a la emisora «Cope» en la zona mixta.

João, exjugador del Atlético, afirmó: «Tiene sus razones para decir eso. No quiero entrar en detalles, pero las tiene».

Y concluyó: «Hay cosas que solo él conoce. Espero que sea feliz y haga lo mejor para él».