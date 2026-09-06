Entre la realidad y la ficción: ¿se ha convertido Cristiano Ronaldo en una carga para el Al-Nassr?

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, ha sido objeto de fuertes críticas durante las últimas horas, tras la derrota del "equipo mundial" ante el Al-Ittihad por 2-1 en el clásico de la quinta jornada de la Roshn League, después de que la estrella portuguesa no lograra marcar la diferencia en uno de los partidos más importantes del equipo esta temporada.

Las críticas no se limitaron a hablar de la ausencia de goles, sino que llegaron a cuestionar la capacidad de Ronaldo para ayudar al Al-Nassr de la forma que el equipo necesita actualmente, especialmente con el avance de su edad y el cambio en las exigencias del fútbol moderno, lo que plantea una pregunta importante: ¿se ha convertido Ronaldo realmente en una carga para el Al-Nassr?

Ronaldo: decisivo cuando el balón llega al área

Es difícil discrepar sobre las capacidades goleadoras de Ronaldo, especialmente dentro del área, pues sigue siendo uno de los jugadores más capaces de aprovechar las medias ocasiones y transformar los pocos balones en goles, además de que posee una gran experiencia a la hora de afrontar partidos que necesitan a un jugador que resuelva los pequeños detalles.

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Pero el problema para el Al-Nassr no tiene que ver solo con lo que hace Ronaldo cuando tiene el balón, sino con lo que ocurre cuando el equipo pierde la posesión. El estilo de juego moderno exige que todos los jugadores participen en la presión y se muevan para cerrar los ángulos de pase, algo que se ha vuelto más difícil para Ronaldo con el avance de su edad.

Y aquí aparece el verdadero dilema: cuando el Al-Nassr quiere presionar con fuerza al rival desde arriba, el equipo se ve obligado a cubrir el espacio en el que Ronaldo no puede desempeñar las mismas funciones defensivas que cumplía en sus años anteriores, por lo que su presencia en el sistema de presión puede convertirse en un punto que el rival puede aprovechar.

El problema está en el sistema y no solo en los goles

El Al-Nassr, cuando defiende de forma adelantada o intenta recuperar el balón con rapidez, necesita una presión colectiva y sincronizada, y si uno de los elementos de la línea delantera no es capaz de ejecutar esa presión con la misma intensidad, el rival puede salir de la presión con mayor facilidad, lo que puede dejar al resto de los jugadores del equipo ante espacios más amplios y un esfuerzo adicional para compensar esa carencia.

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Esto no significa necesariamente que Ronaldo haya dejado de ser un jugador capaz de marcar la diferencia, sino que la forma de utilizarlo se ha vuelto más importante que nunca. Si el equipo quiere que sea un delantero dentro del área y capaz de aprovechar las ocasiones, quizás sea mejor construir el sistema en torno a esta cualidad en lugar de exigirle funciones que no se ajustan a sus capacidades actuales.

Por eso, describir a Ronaldo como una "carga" requiere cierta precisión: puede ser una carga en un sistema que depende de una presión alta y continua, pero, en cambio, sigue siendo un arma sumamente peligrosa si el Al-Nassr logra hacerle llegar el balón a las zonas en las que sabe moverse.

El verdadero problema al que se enfrenta Ange Postecoglou es encontrar el equilibrio entre aprovechar a Ronaldo como delantero decisivo y no permitir que su presencia afecte negativamente a la estructura defensiva del equipo, y si el entrenador logra encontrar esta solución, la estrella portuguesa podría recuperar su influencia sin que el Al-Nassr tenga que renunciar a su estilo ofensivo.