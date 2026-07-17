El lateral del Real Madrid Marc Cucurella ha generado preocupación en la afición española tras unas declaraciones difundidas horas antes de la final del Mundial 2026.

La selección española se medirá a Argentina el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A 48 horas del encuentro, el canal Movistar difundió una entrevista en la que el jugador anunció que, de ganar el título, se retiraría del fútbol internacional.

«Si gano el Mundial, llamaré a Luis (de la Fuente) al día siguiente para decirle que me retiro de la selección», afirmó.

Sobre el motivo de esta decisión, el lateral español explicó: «Tras ganar la Eurocopa y el Mundial, no puedo ofrecer nada mejor».

Las cadenas españolas difundieron el vídeo con el comentario: «Marc, nos quedan 90 minutos, pero esperamos que estuvieras bromeando».

Cocorela cumplirá 28 años el miércoles y, desde su debut en 2021, ha jugado 31 partidos con un gol y cinco asistencias.