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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Entre la realidad y la broma... ¿Se retirará Kokorela del fútbol internacional a los 28 años?

España vs Argentina
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M. Cucurella
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EE. UU.

El lateral español lidera a la selección de su país en la final del Mundial

El lateral del Real Madrid Marc Cucurella ha generado preocupación en la afición española tras unas declaraciones difundidas horas antes de la final del Mundial 2026.

La selección española se medirá a Argentina el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

A 48 horas del encuentro, el canal Movistar difundió una entrevista en la que el jugador anunció que, de ganar el título, se retiraría del fútbol internacional.

«Si gano el Mundial, llamaré a Luis (de la Fuente) al día siguiente para decirle que me retiro de la selección», afirmó.

Sobre el motivo de esta decisión, el lateral español explicó: «Tras ganar la Eurocopa y el Mundial, no puedo ofrecer nada mejor».

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Las cadenas españolas difundieron el vídeo con el comentario: «Marc, nos quedan 90 minutos, pero esperamos que estuvieras bromeando».

Cocorela cumplirá 28 años el miércoles y, desde su debut en 2021, ha jugado 31 partidos con un gol y cinco asistencias.

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