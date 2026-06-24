Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Entre la pesadilla de los seis de Catar y el complejo de los siete partidos de Bosnia... ¿Quién ganará este duelo de selecciones heridas en el Mundial?

Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
World Cup
Bosnia y Herzegovina
Catar
EE. UU.

El partido de la última oportunidad para ambos equipos

Hoy, Catar y Bosnia y Herzegovina se miden en Seattle en un duelo vital para avanzar a la segunda fase del Mundial.

Con un punto cada uno, y a tres de Canadá y Suiza, la eliminación está garantizada para al menos uno de ellos.

El equipo de Sergi Barbarés sabe que una derrota lo eliminaría, mientras que Bosnia, sin ganar en sus últimos siete partidos (seis empates y una derrota), según Opta, debe mejorar mucho para evitarlo.

Catar necesita ganar para superar la resaca de su abultada derrota por 6-0 frente a Canadá en Vancouver el jueves pasado.

 No recibía tantos desde el 6-1 contra Irán en un amistoso de agosto de 2008.

World Cup
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Catar crest
Catar
QAT

Es el tercer duelo entre ambos: Catar ganó el primero 2-0 en 2000 y el segundo terminó 1-1 en 2010.

Qatar ganó 2-0 en enero de 2000 y empataron 1-1 en agosto de 2010.

Según las simulaciones de «Opta», Bosnia parte como favorita: ganó el 67,8 % de las 25 000 pruebas previas.

¿Podrá el equipo de Lopetegui sorprender y avanzar a la fase eliminatoria? Según «Opta», es poco probable: solo hay un 14 % de posibilidades de victoria catarí.

Anuncios