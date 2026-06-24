Entre la pesadilla de los seis de Catar y el complejo de los siete partidos de Bosnia... ¿Quién ganará este duelo de selecciones heridas en el Mundial?

Hoy, Catar y Bosnia y Herzegovina se miden en Seattle en un duelo vital para avanzar a la segunda fase del Mundial.

Con un punto cada uno, y a tres de Canadá y Suiza, la eliminación está garantizada para al menos uno de ellos.

El equipo de Sergi Barbarés sabe que una derrota lo eliminaría, mientras que Bosnia, sin ganar en sus últimos siete partidos (seis empates y una derrota), según Opta, debe mejorar mucho para evitarlo.

Catar necesita ganar para superar la resaca de su abultada derrota por 6-0 frente a Canadá en Vancouver el jueves pasado.

No recibía tantos desde el 6-1 contra Irán en un amistoso de agosto de 2008.

Es el tercer duelo entre ambos: Catar ganó el primero 2-0 en 2000 y el segundo terminó 1-1 en 2010.

Qatar ganó 2-0 en enero de 2000 y empataron 1-1 en agosto de 2010.

Según las simulaciones de «Opta», Bosnia parte como favorita: ganó el 67,8 % de las 25 000 pruebas previas.

¿Podrá el equipo de Lopetegui sorprender y avanzar a la fase eliminatoria? Según «Opta», es poco probable: solo hay un 14 % de posibilidades de victoria catarí.