Apenas había comenzado el Mundial 2026 cuando estalló una polémica ajena al fútbol. Ocurrió durante la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, antes del partido México-Sudáfrica.

La ceremonia, de unos 20 minutos, contó con la participación de Shakira, habitual en los grandes eventos del torneo, quien actuó ante más de 80 000 espectadores en un momento que recordó su famosa presentación en 2010.

Shakira, con gafas de sol y un traje amarillo y morado, cantó el nuevo himno del torneo junto al nigeriano Burna Boy bajo una ovación atronadora.

De los aplausos a la duda

Sin embargo, al terminar su actuación, las redes estallaron: muchos usuarios dudaron de que la artista fuera realmente Shakira e incluso afirmaron que alguien la había sustituido.

Como recogió la cadena francesa RMC, algunos usuarios señalaron diferencias en sus movimientos, su estatura o su aspecto general, y hasta la tacharon de «copia no original».

A medida que la polémica crecía, se difundieron vídeos que mostraban el momento en primer plano y lo comparaban con imágenes anteriores de la estrella.

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Algunos usuarios realizaron “investigaciones” en redes.

Para calmar la polémica, una seguidora publicó una “investigación minuciosa” y concluyó que la artista en el escenario era, de hecho, Shakira.

Se centró en detalles precisos, como la marca visible en la frente que la artista lleva desde hace años, el uso de zapatos de tacón alto y los cambios físicos naturales con el tiempo.

Además, atribuyó ciertas diferencias a la iluminación o al ángulo de la cámara, no a la presencia de otra persona.

Días antes, Shakira había compartido fotos y vídeos de los ensayos en sus redes, también con gafas de sol, lo que avivó la polémica.

Tras el concierto, la estrella colombiana publicó varias fotos en Instagram Stories desde el Estadio Azteca, felicitando el inicio del torneo y mostrando imágenes del backstage con otras estrellas.