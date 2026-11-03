La maldición del club del Al-Ittihad continuó persiguiendo al entrenador portugués Sérgio Conceição, en medio de informaciones sobre la posibilidad de su regreso a la Roshn Saudi League, por la puerta del vecino y rival tradicional, el Al-Ahli.

Conceição dejó el banquillo del Al-Ittihad tras el final de la temporada pasada, después de fracasar en conducir al equipo a la conquista de cualquier título, sin que haya logrado dirigir a ningún equipo nuevo hasta el momento.

Las últimas horas fueron testigos de la vinculación del nombre del entrenador portugués con la dirección de un nuevo equipo, el Fenerbahçe, como sustituto del técnico turco İsmail Kartal, que dejó su cargo el pasado mes de octubre.

Sin embargo, el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu aseguró que el club del Fenerbahçe alcanzó un acuerdo con el turco Emre Belözoğlu, director técnico del equipo Kasımpaşa, para dirigir al equipo durante el próximo periodo.

El periodista italiano Fabrizio Romano reveló el motivo del fracaso de las negociaciones del club turco con Conceição, al asegurar que el entrenador portugués desea dirigir a uno de los clubes de las cinco grandes ligas durante el próximo periodo.

Esto llega en un momento en el que el nombre de Conceição fue vinculado con la posibilidad de dirigir al Al-Ahli durante el próximo periodo, en caso de que el entrenador neerlandés Marino Pušić sea destituido de su cargo.

Cabe recordar que Conceição posee un destacado historial en los terrenos de juego europeos, cuya etapa más sobresaliente fue junto al equipo portugués del Oporto, además del club del Milan, con el que conquistó el título de la Supercopa de Italia el año pasado.