Entre la crisis de la playa y la polémica de Ronaldo, Díaz lanza duras críticas entre bastidores

El inicio de Portugal en el Mundial ha sido turbulento: desde la polémica por su escapada a la playa antes del debut hasta el empate 1-1 con la República Democrática del Congo. sin olvidar los rumores sobre la posible salida del seleccionador Roberto Martínez tras el torneo.

A esto se suma el bajo rendimiento del joven João Neves y sus declaraciones en la zona mixta de Houston, que avivaron las especulaciones sobre la relación entre los jugadores y su capitán, Cristiano Ronaldo.

Neves, elegido mejor jugador del partido y autor del único gol luso ante el Congo, avivó la crisis al afirmar en la zona mixta: «Todos sabemos lo que Cristiano ha aportado a nosotros, a la selección y al mundo del fútbol, pero en este momento él sabe perfectamente, al igual que nosotros, que no es diferente del resto de los jugadores. Es solo otro jugador que aporta como todos y está aquí para cumplir su papel y apoyar a la selección como cualquier otro», unas palabras que muchos interpretaron como una menospreciación del capitán.

Este clima tenso ha aumentado la expectación por la rueda de prensa de hoy viernes, 19 de junio, coincidiendo con el regreso de Portugal a los entrenamientos en «Palm Beach» tras un día de descanso. Allí, la Federación Portuguesa de Fútbol designó al defensa Rubén Díaz —ausente en el debut por no estar al 100 % físicamente— para atender a los medios.

El central del Manchester City respondió con calma para evitar la polémica y declaró, según Marca: «Cristiano siempre está en el punto de mira, pero todos estamos involucrados y no veo nada fuera de lo normal. Las cosas han sido así desde que llegué a la selección y seguirán igual». Ante nuevas preguntas, añadió: «No hay ningún problema, es una tontería».

Díaz negó rotundamente cualquier división en el vestuario y repitió varias veces la palabra «especulaciones». «Este revuelo no afecta a nuestra confianza ni a nuestra fe en nuestras capacidades y en lo que podemos lograr. Creo que este tipo de grandes torneos nunca salen a la perfección, y que las dificultades surjan pronto es algo positivo; este tipo de competiciones solo se ganan si tu equipo tiene la capacidad de crecer continuamente, partido tras partido».

Los periodistas insistieron en el llamado “asunto de la playa”: la prensa lusa criticó a los jugadores, incluido Ronaldo, por descansar en Miami apenas 96 horas antes del debut contra Congo. Ante ello, Díaz —que podría ser titular contra Uzbekistán— respondió criticando a la prensa lusa: «La mayor parte de la culpa recae sobre vosotros, por la falta de información de la afición, que lee todo lo que publicáis; es vuestro deber transmitir la verdad con precisión. Considero que ir a la playa es algo normal e incluso beneficioso, y si se hace correctamente, solo aporta aspectos positivos. El seleccionador no tuvo miedo de tomar esta decisión a pesar de saber que habría críticas, y me quito el sombrero ante él por ello».

A pesar de la tensión, Portugal aún tiene su destino en manos: ganar los próximos dos partidos contra Uzbekistán y Colombia le daría el liderato del grupo. Díaz cerró su rueda de prensa con una advertencia y enfocándose en el encuentro del martes: «No espero que todos nos aplaudan; lo importante es mantener los pies en la tierra».