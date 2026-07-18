Entre la confianza y la amenaza... ¿Cómo consiguió Messi infundir miedo en los españoles?

No todos los mensajes se dicen en voz alta, Algunas palabras dichas con calma transmiten más que un desafío, como cuando Lionel Messi llevó a Argentina a la final del Mundial 2026 y habló con confianza del duelo contra España, sin exagerar ni entrar en guerra psicológica.

No mencionó los puntos débiles de «La Roja» ni prometió derrotarla, Se limitó a una frase aparentemente sencilla, pero cargada de subtexto: conoce bien a la selección española gracias a su larga trayectoria en el Barcelona, a su familiaridad con muchos de sus jugadores y a la filosofía con la que se formó en «La Masía».

La gravedad de sus palabras radica en que las pronuncia un jugador que vivió en la cantera española más de dos décadas y conoce hasta el más mínimo detalle, desde la construcción del ataque hasta la filosofía de la posesión y los movimientos sin balón. Por eso, más que un elogio, su frase se interpretó como un mensaje de confianza: llega a la final consciente del rival que tendrá enfrente.

«Los conozco muy bien».

Tras eliminar a Inglaterra y alcanzar la final, Messi destacó que España practica un fútbol magnífico y mantiene una filosofía de juego clara desde hace años.

El capitán argentino añadió que conoce bien a varios jugadores españoles, sobre todo a los del Barcelona, donde jugó la mayor parte de su carrera, y pronosticó un duelo equilibrado entre dos equipos de gran calidad.

Pese a su calma, el mensaje era claro: en la final no se enfrentará a un rival desconocido, sino a un equipo cuyo estilo, movimientos e incluso forma de pensar conoce bien.

La Masía, cantera de ambos equipos.

Es imposible entender este duelo sin mencionar la cantera de «La Masía», punto de encuentro entre Messi y el fútbol español.

Allí comenzó su camino hacia la gloria y aprendió la filosofía de la posesión, el pase rápido y el movimiento entre líneas, principios que aún rigen al equipo español.

Por eso, Messi no se mide a una escuela ajena, sino a la filosofía con la que se crió, lo que le da una ventaja mental que pocos tienen.

Un conocimiento que puede convertirse en un arma

Años en La Liga y su trato continuo con futbolistas españoles le permiten anticipar los partidos antes de que comiencen.

Sabe cómo se mueven los equipos de posesión, dónde aparecen los espacios y cómo explotarlos, detalles decisivos en una final sin margen de error.

A esto se suma la presencia de varios jugadores del Barcelona en la selección española, cuya evolución ha seguido de cerca y cuyas capacidades conoce a la perfección.

Un mensaje tranquilo… pero intimidante

Messi no prometió la victoria ni afirmó que Argentina fuera superior; solo dijo: «Los conozco muy bien».

Para los españoles, esa frase resulta más inquietante que cualquier amenaza, porque la pronuncia un jugador que suele decidir los partidos cuando conoce mejor al rival.

En una final que mide al campeón del mundo con una de las selecciones más brillantes del torneo, la clave quizá no sea la habilidad ni los nombres, sino la capacidad de un jugador como Lionel Messi para transformar su profundo conocimiento del estilo español en una ventaja sobre el campo.