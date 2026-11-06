El Al-Hilal se acerca a tomar una decisión importante sobre el futuro de una de sus figuras más destacadas, después de que el contrato de su capitán Salem Al-Dawsari haya entrado en su etapa decisiva, ante la proximidad de su entrada en el periodo libre durante el próximo mes de enero, antes del final de su vínculo con el club en junio de 2027, en medio de interrogantes sobre hasta qué punto está dispuesta la directiva a concederle un nuevo contrato pese a los retos físicos que afronta últimamente.

El caso de Al-Dawsari no parece un mero trámite contractual habitual, pues el Al-Hilal se encuentra ante una ecuación difícil que combina el valor técnico e histórico del jugador con la necesidad de evaluar su capacidad de seguir rindiendo al mismo nivel, especialmente después de que las lesiones hayan empezado a amenazar su continuidad sobre el terreno de juego.

Enero sitúa al Al-Hilal ante una decisión crucial

Con la llegada del próximo mes de enero, Salem Al-Dawsari podrá iniciar negociaciones con cualquier otro club, sin necesidad del consentimiento del Al-Hilal, dado que su contrato expira al final de la presente temporada. Esto coloca a la directiva ante la necesidad de resolver su postura con antelación, ya sea abriendo las negociaciones de renovación o esperando hasta el final de la temporada para evaluar la situación con mayor claridad.

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La dificultad de la decisión radica en que el Al-Hilal no trata con un jugador cualquiera, sino con su capitán y uno de sus principales emblemas durante los últimos años, pero su estatus dentro del club no anula la importancia de mirar hacia su futuro técnico y físico, sobre todo porque cualquier nuevo contrato se extendería hasta una etapa avanzada de su carrera.

Las lesiones multiplican los interrogantes

La temporada actual no ha sido ideal para Al-Dawsari, después de que se ausentara del Al-Hilal desde su inicio por lesión, y solo haya disputado 3 partidos, antes de regresar recientemente a los planes del equipo, pero sufrió una nueva lesión muscular que lo apartó de nuevo de la participación.

Estas ausencias reiteradas colocan a la directiva del Al-Hilal ante interrogantes sobre la capacidad del jugador, de 34 años, de mantener su disponibilidad a lo largo de la temporada, y hasta qué punto es posible contar con él de forma regular durante el próximo periodo, factores que podrían influir directamente en la valoración de la conveniencia de su renovación, especialmente porque el club necesita garantizar el aprovechamiento de sus jugadores a lo largo de la temporada y no en periodos intermitentes.

El valor del capitán frente a los cálculos de futuro

Por otra parte, Salem Al-Dawsari posee un gran bagaje de títulos y experiencia que hacen de su salida una decisión difícil, pues durante años ha sido una de las claves más importantes del juego en el Al-Hilal, gracias a sus cualidades ofensivas y a su influencia en los partidos decisivos, además de su papel de liderazgo dentro del vestuario.

Y entre el deseo de conservar a uno de los emblemas del equipo y el temor a que se repita el escenario de las lesiones, las miradas se dirigen a la decisión de la directiva del Al-Hilal durante los próximos meses: ¿apostará por la capacidad de su capitán de recuperar su estado físico y le concederá un nuevo contrato, o preferirá poner fin a la relación al término de la temporada y abrir la puerta a una nueva etapa?