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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Entre ellos, una leyenda del Al-Nassr: los pronósticos de las estrellas colocan al Al-Hilal en el trono de la Roshn

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Arabia Saudita

¿Recuperará el «Zaeem» su título más preciado?

Las estrellas del fútbol saudí pronostican que el Al-Hilal será el campeón de la nueva temporada de la Liga Roshn Saudí, entre ellas una leyenda del vecino y eterno rival, el Al-Nassr.

La nueva temporada de la liga saudí arranca hoy, jueves, con 3 partidos que enfrentan a Abha con Al-Hazm, Al-Shabab contra Al-Qadisiyah y Al-Ahli con Al-Diriyah.

Horas antes del inicio de la liga, Mohamed Al-Deayea y Nasser Al-Shamrani, exestrellas del Al-Hilal, pronosticaron la coronación del "Zaeem" con el título, algo que confirmó Fahd Al-Hirefi, exestrella del Al-Nassr.

Al-Hirefi dijo en declaraciones al programa "Dawrina Ghair" del canal "Al Saudiya": "Será difícil que el Al-Hilal no gane el título de la liga saudí por tercera temporada consecutiva, después de haberlo perdido en las dos temporadas pasadas".

Y añadió: "Con la estabilidad que atraviesa el Al-Hilal, frente a los cambios que se han producido en la situación del Al-Ahli, el Al-Nassr y el Al-Ittihad, el Al-Hilal será el primer candidato".

1ª División
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Y prosiguió: "Todos los datos confirman que el Al-Hilal es el mejor, el más preparado, el más completo y el más estable, y con estos alicientes la afición debe apoyar al equipo para que la liga sea un éxito".

Por su parte, Nasser Al-Shamrani dijo: "El Al-Hilal siempre es candidato a cualquier título en el que participe, y eso es una realidad, pero el asunto también depende de los datos, porque debemos ser realistas en el fútbol, y el Al-Hilal atraviesa un estado de estabilidad".

En cambio, Mohamed Al-Deayea descartó que el Al-Hilal gane el título de la liga saudí con la presencia del entrenador italiano Simone Inzaghi, aunque expresó su esperanza de que corrija sus errores mediante una revisión por parte del príncipe Al-Waleed bin Talal, propietario del club.

Y explicó: "Inzaghi debe evitar los errores que cometió la temporada pasada, y eso solo será posible mediante la celebración de reuniones con él, algo que no ocurría la temporada pasada, cuando el entrenador italiano era el número 1 en el club".

Y concluyó: "Pronostico que el campeón de la liga será el Al-Hilal, seguido del Al-Nassr, el Al-Qadisiyah, el Al-Ahli y después el Al-Ittihad, que no será capaz de competir".

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