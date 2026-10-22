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Loai Mohamed
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Entre ellos un dúo árabe: la selección de Arabia Saudí se prepara para la Copa de Asia con cuatro amistosos de alto nivel

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Dos concentraciones y partidos amistosos de preparación para Arabia Saudí antes del torneo continental

La selección de Arabia Saudí anunció su programa de preparación para la Copa Asiática 2027, que acogerá el Reino entre el 7 de enero y el 5 de febrero.

El sorteo del torneo continental situó a la selección saudí en el Grupo A junto al trío árabe formado por Kuwait, Omán y Palestina.

La selección saudí señaló en un comunicado publicado a través de su cuenta oficial en la plataforma "X" este jueves que el equipo disputará dos concentraciones antes del torneo, durante las cuales se celebrarán cuatro partidos amistosos ante selecciones asiáticas.

La primera etapa de la fase de preparación consistirá en una concentración en Catar durante el período comprendido entre el 9 y el 17 de noviembre próximo, en la que Arabia Saudí se enfrentará a Corea del Sur y Uzbekistán en dos partidos amistosos los días 13 y 17 del mismo mes, respectivamente.

En cuanto a la segunda etapa, incluye una concentración en la ciudad saudí de Al Khobar en el período comprendido entre el 21 de diciembre y el 3 de enero próximos, durante la cual el equipo se enfrentará a Catar y Jordania los días 27 de diciembre y 2 de enero, respectivamente, siendo el duelo ante Jordania a puerta cerrada.

La selección saudí había anunciado anteayer, martes, las fechas de sus partidos en la Copa Asiática, que quedaron de la siguiente manera:

La selección saudí comenzará su andadura en el torneo asiático con un duelo ante su homóloga palestina, el 7 de enero en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd.

El segundo partido será en el mismo estadio, contra la selección de Omán, el 12 de enero.

En cuanto al tercer y último partido de la fase de grupos, Arabia Saudí lo jugará contra la selección de Kuwait, el 17 de enero en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

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