Esta tarde España juega una de sus finales más importantes: la final del Mundial 2026 contra Argentina.

«La Roja» no solo busca el título y la segunda estrella, sino también cuatro récords que harían histórica esta edición.

La selección española lleva 37 partidos sin perder (28 victorias y 9 empates) desde la derrota 0-1 contra Colombia en Wembley el 22 de marzo de 2024.

Tras vencer a Francia en semifinales, el equipo de Luis de la Fuente igualó el récord de 37 partidos sin perder que Italia logró entre 2018 y 2021, racha que España cortó en las semifinales de la Liga de Naciones.

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Si España gana la final encajando un gol o menos, tendrá el mejor registro defensivo de un campeón en la historia del Mundial, según «Sport».

Unai Simón ya posee el récord de minutos consecutivos sin encajar gol en un Mundial y solo ha recibido uno, en cuartos contra Bélgica.

Para comparar, Francia en 1998, Italia en 2006 y España en 2010 recibieron solo dos goles, aunque entonces el torneo tenía menos partidos al no contar con octavos de final.

Pau Cubarsi, defensa de 19 años, podría hacer historia junto a Lamine Yamal como la primera pareja de adolescentes campeona con la misma selección.

Hasta ahora, solo tres jugadores llegaron a una final antes de cumplir 20 años: Pelé (17, 1958), Giuseppe Bergomi (18, 1982) y Kylian Mbappé (19, 2018), y todos la ganaron.

Récord español

En ataque, Mikel Oyarzabal busca otro hito: con su penalti a Francia ya suma cinco goles, igualando el récord de Butragueño y Villa en una misma Copa.

Oyarzabal marcó un gol contra Francia y dos dobletes ante Arabia Saudí y Austria.

Botín marcó cuatro ante Dinamarca en octavos del Mundial 1986 y uno en la fase de grupos contra Irlanda del Norte, mientras que Villa anotó sus cinco en el Mundial 2010: contra Honduras (dos goles), Chile, Portugal y Paraguay.