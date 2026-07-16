Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Entre ellos hay dos estrellas árabes... Los porteros con más paradas en el Mundial 2026

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
World Cup
O. Gill
Francia vs Marruecos
Marruecos
España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
Y. Bounou
M. Al Owais
Paraguay
Francia
EE. UU.
Marruecos
España
Arabia Saudita

El Mundial ha mostrado el brillante desempeño de numerosos porteros.

El portero de Paraguay, Orlando Gil, lidera por ahora el ranking de porteros con más paradas en el Mundial 2026, con 23 intervenciones, según «Squawka».

El portero de Curazao, Eloy Room, y el suizo Gregor Kobel comparten el segundo puesto con 20 cada uno.

Lee también

¿Qué pasó cuando Argentina se enfrentó a España en el Mundial?

¿A cuánto ascendió la posesión de Argentina en la segunda parte ante Inglaterra?

El portugués Diogo Costa es cuarto con 19 paradas, y el caboverdiano Fozinha quinto con 18.

El saudí Mohammed Al-Owais, el holandés Bart Verbruggen y el noruego Orian Niland comparten el sexto puesto, con 16 paradas cada uno.

El iraní Alí Reza Piránvand y el marroquí Yassine Bounou cierran el top-10 con 15 paradas cada uno.

Clasificación de porteros con más paradas en el Mundial 2026:

1. Orlando Gil (Paraguay) — 23 paradas
2. Eloy Roem (Curazao) — 20 paradas
3. Gregor Kobel (Suiza) — 20 paradas
4. Diogo Costa (Portugal) — 19 paradas
5. Fozinha (Cabo Verde) — 18 paradas
6. Mohammed Al-Owais (Arabia Saudí) — 16 paradas
7. Bart Verbruggen (Países Bajos) — 16 paradas
8- Orian Niland (Noruega) — 16 paradas
9- Alireza Piranhvand (Irán) — 15 paradas
10- Yassine Bounou (Marruecos) — 15 paradas


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google