Entre ellos hay 11 árabes... Un único peligro amenaza a 94 jugadores en el Mundial

Al acercarse el final de la fase de grupos del Mundial 2026, varias selecciones temen que sus jugadores se pierdan los dieciseisavos por acumulación de amarillas, sobre todo antes de la decisiva tercera jornada.

Esta edición ya suma ocho rojas en solo dos jornadas, cifra récord.

Destaca la expulsión del paraguayo Miguel Almirón, primera por taparse la boca durante un altercado verbal, según las nuevas normas de la FIFA y el IFAB.

¿Cómo funciona la suspensión?

El reglamento suspende a quien acumule dos amarillas en dos partidos distintos, y su ausencia se nota más en un torneo tan breve.

Según el diario español «AS», antes de la última jornada hay 94 jugadores —11 de ellos de selecciones árabes— en riesgo: una nueva amarilla les excluiría de los dieciseisavos si su equipo avanza.

Grandes estrellas en peligro

Entre los amenazados figuran Pedri (España), Casemiro (Brasil), Bernardo Silva (Portugal), Declan Rice (Inglaterra) y Romelu Lukaku (Bélgica).

También están Memphis Depay y Somerville (Países Bajos), Ahmed Fathouh, Marwan Attia y Hamdi Fathi (Egipto), y Ehsan Haj Safi y Saeed Ezzatolahi (Irán).

Portugal y Brasil son los más afectados, con cuatro y tres jugadores en riesgo, respectivamente.

Portugal es la más afectada con cuatro jugadores en riesgo: Bernardo Silva, Renato Vieira, Tomás Araújo y Nelson Semedo.

Brasil, en cambio, podría perder a tres piezas clave: Casemiro, Roger Ibáñez y Douglas Santos, justo cuando se prepara para seguir su camino hacia el título.

Lista completa de jugadores en riesgo

España: Pedri.

Egipto: Ahmed Fattouh, Marwan Attia, Muhannad Lashin.

Canadá: Alistair Johnston, De Fugueroles, Cornelius.

Marruecos: Issa Diop.

Sudáfrica: Sibisi, Mbatha.

Costa de Marfil: Frank Kessié, Gila Doi, Sekou Fofana.

Ghana: Yerenki, Iñaki Williams.

Cabo Verde: Castanier, Juninho Bacona, Gary, Leandro Bacona, Cominencia, Borges.

Bosnia y Herzegovina: Lukić, Demirović, Katić, Dedić, Edin Džeko.

Croacia: Petar Sučić.

Escocia: Andy Robertson, Curtis, Hickey, McLean.

Austria: Busch, Laimer, Sabitzer.

Países Bajos: Somerville, Memphis Depay, Van de Ven.

Portugal: Bernardo Silva, Renato Vieira, Tomás Araújo, Semedo.

Inglaterra: Declan Rice.

Bélgica: Lukaku, Castagne, De Kuiper.

Australia: Sotar, Cherkati, Italiano, Bos.

Suecia: Gudmundsson, Ayari, Bergvall.

Nueva Zelanda: Singh, McQuatt.

Suiza: Denis Zakaria, Elvedi.

República Checa: Kriči.

Arabia Saudí: Mohamed Kano, Abdulilah Al-Omari, Salem Al-Dossari.

Corea del Sur: Lee Kang-in, Lee Ji-hyuk, Baek Seong-ho.

Argelia: Ramiz Zerouki.

Qatar: Jassim Jaber, Mahmoud Abu Nada, Ahmed Fathi.

Irán: Ihsan Haj Safi, Saeed Ezzatollahi.

Uzbekistán: Abd al-Qadir Khusanov.

República Democrática del Congo: Bekele, Chancel Mbemba.

Brasil: Douglas Santos, Roger Ibáñez, Casemiro.

Argentina: Facundo Medina, Leandro Paredes.

Colombia: Jefferson Lerma, John Lucumí, Johan Mojica.

Ecuador: Alcivar, Boruto.

Paraguay: Galarza, Diego Gómez, Arce, Cáceres, Junior Alonso.

Estados Unidos: Chris Richards, Tyler Adams, Folarin Balogun, Anthony Robinson.

México: Brian Gutiérrez.

Uruguay: Rodrigo Bentancur, Matías Olivera.

¿Cuándo se anulan las tarjetas amarillas?

Según el reglamento, las tarjetas amarillas se eliminan al terminar la fase de grupos, y los jugadores empiezan de cero en las eliminatorias.

A partir de los octavos, una suspensión se produce solo tras dos amarillas, y las tarjetas se limpian de nuevo después de los cuartos.

Así, ningún jugador se pierde la final por amarillas, aunque puede ser suspendido por expulsión directa o tarjeta roja en semifinales.

Las tarjetas pueden definir el pase de una selección sobre otra en caso de empate a puntos.

Consulta los 8 criterios de desempate al final de la fase de grupos.