Todos dentro del Barcelona sabían que el partido contra el Paris Saint-Germain, disputado ayer martes en la Liga de Campeones, iba a ser extremadamente difícil, algo que se confirmó sobre el terreno de juego, en el Parque de los Príncipes.

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones, logró imponerse al Barcelona (4-2), demostrando que es un equipo con un potencial ofensivo enorme.

Los hombres de Luis Enrique superaron a sus rivales, que perdieron por primera vez esta temporada, debido a los numerosos errores que cometieron en distintas fases del partido, aunque el Barcelona puede aprender mucho de ellos de cara al futuro, y especialmente para el enfrentamiento ante el Real Madrid el próximo domingo en el Clásico de LaLiga.

El diario español "Marca" identificó 6 errores en los que incurrió el Barcelona, que provocaron su caída en el Parque de los Príncipes, y los repasó de la siguiente manera:

Los balones perdidos

La pérdida de balón del Barcelona fue uno de los factores principales de la derrota. En los cinco primeros minutos, Pedri perdió el balón tres veces, lo que generó ocasiones claras para el Paris Saint-Germain.

Tras una de esas pérdidas, Kvaratskhelia remató un balón que se estrelló en el palo, y Joan García tuvo que intervenir en las dos primeras ocasiones del partido.

Dos goles llegaron a raíz de pérdidas de balón en el centro del campo, uno de ellos protagonizado por Lamine Yamal. Si el Barcelona quiere conquistar el título de la Liga de Campeones, no puede permitirse perder el balón con esta frecuencia, especialmente en esa zona del campo.

Espacios amplios

El Paris Saint-Germain aprovechó estos errores y creó numerosas ocasiones. Además, los hombres de Luis Enrique dispararon 15 veces a puerta contra el Barcelona, una cifra que ningún rival había alcanzado ante el Barça en la última década.

El equipo de Flick necesita mejorar su defensa y reducir los espacios en la línea de atrás, para dificultar la penetración en su área.

Eficacia limitada

En Europa hay que ser contundente. El Barcelona generó numerosas ocasiones durante todo el partido, mostrando su destreza ofensiva, pero a los hombres de Flick les faltó precisión de cara a la portería.

Lamine, Raphinha y Gordon no estuvieron en su mejor momento, a pesar de que Lamine marcó un gol espléndido, ya que los jugadores de Flick remataron 18 veces en total, pero solo cinco de ellas fueron a puerta.

El toma y daca

El Barcelona fracasó en muchas ocasiones a la hora de imponer su ritmo preferido al partido. En lugar de controlarlo, este se convirtió en un intercambio de golpes que terminó con la victoria del equipo francés.

Y a pesar de que hubo tramos en la segunda parte en los que el Barcelona logró dominar y tener más posesión del balón que su rival, lo que les permitió marcar el gol del empate, al final les faltó el control necesario para mantener la posesión.

La ausencia de Rodri

En este sentido, la presencia de Rodri resulta de vital importancia. Es cierto que Flick está obligado a gestionar los minutos de juego de sus futbolistas, pero es difícil entender por qué sacrificar al centrocampista en un partido tan importante como este contra el Paris Saint-Germain.

Y aunque el partido ante el Real Madrid es el domingo, la presencia del anterior ganador del Balón de Oro parece imprescindible. El equipo catalán lo echó de menos en la primera parte, cuando Pedri no pudo imponer el ritmo requerido, y cuando Rodri entró en la segunda parte, junto a Gavi, ninguno de los dos logró encender la chispa de entusiasmo que necesitaba el Blaugrana.

El balón parado

Otro factor que hay que tener en cuenta es la defensa a balón parado. El Barcelona encajó un gol de córner y no pudo evitar el remate de cabeza de Lucas Hernández (el segundo gol).

El Paris Saint-Germain aprovechó una jugada a balón parado bien trabajada para marcar un gol y poner el marcador 2-1 a favor del equipo francés.



