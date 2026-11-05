El entrenador español Cesc Fàbregas, de 39 años, logró transformar al Como de un modesto equipo italiano en un competidor europeo en apenas dos años, tras conducirlo al cuarto puesto de la Serie A y a la clasificación para la Liga de Campeones.

El Como también cosechó resultados llamativos en la competición europea, entre los que destacan la victoria por 4-1 ante el Manchester United y, después, la goleada por 9-1 al Lens a domicilio, situándose cuarto en la clasificación de la Liga de Campeones y acercándose a la clasificación para las eliminatorias.

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Fàbregas comenzó su carrera como entrenador en el Como en julio de 2023, como técnico del equipo sub-19, antes de ser ascendido al primer equipo de forma provisional cuatro meses después. Luego trabajó como asistente de Osian Roberts y contribuyó al ascenso del club a la Serie A, antes de ser nombrado director técnico permanente en julio de 2024.

El Como terminó su primera temporada en la Serie A en el décimo puesto, antes de avanzar hasta el cuarto lugar en la temporada siguiente, lo que colocó a su entrenador español en el radar de los grandes clubes europeos.

El Barcelona es uno de los posibles destinos de Fàbregas, dada su anterior vinculación con la academia de La Masia, y su nombre podría plantearse para suceder a Hansi Flick si la experiencia del técnico alemán no continúa según lo esperado, según el diario «The Sun» británico.

También sus dos antiguos clubes, el Arsenal o el Chelsea, podrían considerar recurrir a él en caso de quedar vacante el puesto de director técnico, mientras que se ha rumoreado que rechazó una oferta del Inter de Milán el verano pasado para hacerse cargo del equipo.

No obstante, la salida de Fàbregas del Como no será fácil, ya que no solo ocupa el cargo de director técnico, sino que además posee una participación minoritaria en el club desde que se incorporó a él como jugador en 2022.