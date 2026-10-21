El alemán Toni Kroos, exestrella del Real Madrid, eligió a los 5 mejores centrocampistas de la historia del fútbol, situando en el primer puesto a su excompañero en el conjunto merengue y actual jugador del Milan, el croata Luka Modric.

La clasificación de Kroos, que mencionó este miércoles a través del pódcast "Einfach mal Luppen", quedó de la siguiente manera: Modric en el primer puesto, seguido del español Andrés Iniesta, después su compatriota Xavi Hernández, el inglés Steven Gerrard en cuarto lugar, mientras que el alemán Michael Ballack ocupó el quinto puesto.

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La elección de Modric en lo más alto refleja la gran estima que tiene el astro croata por parte de su excompañero, después de que la pareja formara una de las líneas medias más destacadas de la historia reciente.

Kroos y Modric jugaron juntos en las filas del conjunto merengue durante 10 temporadas, desde la incorporación del alemán al club en 2014, procedente del Bayern Múnich, hasta su retirada del fútbol en 2024.

Ambos jugadores, junto al brasileño Casemiro, formaron un trío fundamental en el equipo y contribuyeron a una época repleta de logros, entre los que destacan las 5 Champions League conquistadas durante el periodo que compartieron juntos.

Kroos disputó 465 partidos con la camiseta del Real Madrid, mientras que Modric participó en 597 partidos durante su trayectoria con el club, que se extendió desde 2012 hasta 2025.



