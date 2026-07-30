El español Xavi Hernández, exdirector técnico del FC Barcelona, entró en competencia con tres portugueses para dirigir al Al-Ahli saudí durante la próxima temporada, como sucesor del entrenador alemán Matthias Jaissle.

Informes periodísticos habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión al banquillo del Al-Ahli este jueves, para dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, como sucesor de su antiguo entrenador Eddie Howe.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el portugués Rui Pedro, director deportivo del Al-Ahli, se centra en tres nombres para negociar en el periodo actual, con el fin de dirigir al equipo saudí la próxima temporada.

Xavi encabezó la lista de candidatos, pese a su ausencia de los banquillos desde hace cerca de dos temporadas, concretamente desde su salida del banquillo del Barcelona al término de la temporada 2023-2024.

La lista también incluyó al entrenador portugués Vítor Pereira, quien dirigió al propio Al-Ahli en la temporada 2013-2014, y cuya última etapa como técnico fue con el Nottingham Forest en la segunda mitad de la pasada temporada.

Otro portugués al que el Al-Ahli situó en la lista de candidatos es Nuno Espírito Santo, actual director técnico del West Ham United, quien anteriormente trabajó con el eterno rival Al-Ittihad entre 2022 y 2023, cuando conquistó con él los títulos de Liga y Supercopa.

El diario aclaró que esa es la lista principal en la que se centra Rui Pedro, con la existencia de una lista de reserva que incluye al portugués Sérgio Conceição, quien dirigió al Al-Ittihad la pasada temporada, y al neerlandés Arne Slot, exentrenador del Liverpool.

No obstante, el periodista italiano Fabrizio Romano afirmó, en un tuit a través de su cuenta personal en "X", que Slot no piensa en dirigir al Al-Ahli durante el periodo actual, ya que espera la oferta adecuada para regresar al trabajo en una de las grandes ligas europeas.

Cabe recordar que Jaissle dirige al Al-Ahli desde 2023, y logró coronarse con él con el título de la Liga de Campeones de Asia de Élite durante dos temporadas consecutivas, además de ganar con él el título de la Supercopa de Arabia Saudí tras una ausencia de nueve años completos.