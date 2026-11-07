Las fechas de los partidos del derbi y el clásico de la Roshn Saudi League ya se conocen de forma preliminar, tras revelarse el borrador del calendario de la competición hasta el final de la presente temporada.

Varios informes de prensa habían desvelado los detalles del borrador elaborado por la Liga Profesional Saudí (Roshn), después del aplazamiento de la Copa Asiática 2027 hasta finales del próximo año.

Según dicho borrador, el primer partido entre los cuatro grandes será el derbi de Yeda, entre el Al Ittihad y el Al Ahli, en el estadio Al Inma, en la decimoquinta jornada, entre los días 10 y 12 de diciembre próximo.

Después se disputará el derbi de Riad entre el Al Nassr y el Al Hilal, en el estadio Al Awwal Park, en la decimoséptima jornada, uno de los días 31 de diciembre, 1 o 2 de enero.

El primer clásico del próximo año será entre los días 21 y 23 de enero, cuando el Al Ahli se enfrente al Al Hilal, en el estadio Al Inma, en la vigésima jornada de la competición.

Y en la vigesimosegunda jornada, se jugará un nuevo clásico entre el Al Nassr y el Al Ittihad, en el estadio Al Awwal Park, uno de los días 4, 5 o 6 de febrero próximo.

En cuanto al tercer clásico, entre el Al Ittihad y el Al Hilal, se disputará en el estadio Al Inma de Yeda, entre los días 25 y 27 de febrero próximo, en la vigesimoquinta jornada de la Roshn League.

Y entre los días 11 y 13 de marzo próximo, se disputará el último clásico de la presente temporada, cuando el Al Nassr se enfrente al Al Ahli, en el estadio Al Awwal Park, en la vigesimosexta jornada.

Después se disputará el derbi de Yeda, entre el Al Ahli y el Al Ittihad, en el estadio Al Inma, entre los días 12 y 14 de mayo próximo, en la trigésima segunda jornada.

Y en la última jornada, se disputará el derbi de Riad entre el Al Hilal y el Al Nassr, en el estadio Kingdom Arena, el día 28 de mayo próximo.

Cabe recordar que hay algunos partidos aplazados de la décima jornada cuya fecha propuesta no se reveló en dicho borrador, encabezados por el clásico entre el Al Ahli y el Al Nassr.