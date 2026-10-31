La votación del Balón de Oro 2026 reveló una curiosa paradoja relacionada con Lionel Messi y Ousmane Dembélé: mientras que la estrella argentina terminó quinta en la clasificación final, seis países lo colocaron en el primer puesto, mientras que el francés, ganador del galardón en la edición de 2025, no recibió ningún voto para el primer puesto de ningún país.

Según los detalles de la votación revelados por la revista «France Football» y destacados por el diario español «As», los votantes de Brasil, Argentina, Panamá, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y China eligieron a Messi en el primer puesto, pese a que terminó la competición fuera de los cuatro primeros lugares.

En cuanto a Dembélé, que quedó séptimo en la clasificación final, obtuvo el segundo puesto en las listas de votantes de siete países: Burkina Faso, China, Francia, Georgia, Haití, Macedonia del Norte y Nigeria, pero no recibió ningún voto para el primer puesto.

Mbappé, presente en la votación de China

En los detalles de la votación, China situó a Kylian Mbappé en el quinto puesto, mientras que el votante de Paraguay lo eligió en el tercer puesto. A nivel del continente africano, nueve de los 20 países que participaron en la votación eligieron a Mbappé en el primer puesto.

Erling Haaland no corrió mejor suerte que Dembélé en los votos para el primer puesto, ya que ningún votante lo colocó en lo más alto, mientras que los representantes de Croacia, Irlanda del Norte y Noruega lo eligieron en el segundo puesto.

En cuanto a Michael Olise, el periodista representante de Curazao fue el único que lo eligió en el primer puesto.