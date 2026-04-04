Entre el sueño y la pesadilla... ¿Cuándo volverá Ali Majrashi al Al-Ahli de Yeda?

Según informan los medios de comunicación, ya se conoce la fecha de regreso de Ali Majrashi, lateral del Al-Ahli de Yeda, a las filas del equipo, tras la lesión que sufrió con la selección saudí durante los últimos días.

Majrashi se lesionó mientras estaba con la selección saudí, concretamente tras participar en los últimos minutos del partido contra Serbia, el pasado martes, en el estadio TSC de Belgrado, que terminó con la derrota de «Los Verdes» por 1-2.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que el lateral derecho se sometió a pruebas médicas en las últimas horas, que confirmaron que sufre una rotura en el muslo, lo que supondrá su ausencia de los terrenos de juego entre dos y tres semanas.

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El cuerpo técnico del Al-Ahli está intensificando el programa de rehabilitación del jugador saudí, con el fin de que pueda regresar tras el partido contra el Al-Duhail de Catar, el 13 de abril, en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

Esto ocurre a pesar de algunas noticias que confirmaban que la duración de la lesión no sería inferior a tres semanas, lo que significaría su ausencia incluso antes de la final de la Liga de Campeones de Asia, el 25 de abril, en caso de clasificarse para ella.

El alemán Matthias Jaissle, entrenador del Al-Ahli de Yeda, confió en Mohamed Abdulrahman para suplir la ausencia de Majrashi durante el enfrentamiento contra el Damac, este sábado, en el estadio Al-Inmaa, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

Majrashi es considerado uno de los jugadores más destacados del Al-Ahli en la presente temporada, ya que ha disputado 35 partidos con el equipo en diferentes competiciones, en los que ha marcado un gol y ha dado cinco asistencias.