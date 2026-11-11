Entre el Real Madrid y el Barcelona: una leyenda del Manchester United predice el futuro de Haaland

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Paul Scholes, exestrella del Manchester United, habló sobre el posible destino del noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, en caso de que decida abandonar el club inglés.

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Durante su aparición en el podcast "The Good, The Bad & The Football", se le preguntó a Scholes a qué club creía que se trasladaría Haaland si el Manchester City descendiera de la Premier League por el caso relacionado con las infracciones financieras, y eligió al Barcelona como posible destino para el delantero noruego.

Scholes dijo sobre el posible destino de Haaland, según recogió el diario catalán "Sport": "El Barcelona, aunque parece un jugador que encajaría en el Real Madrid, y puedo imaginármelo perfectamente con la camiseta del club blanco, pero se iría al Barcelona".

Las especulaciones sobre el futuro del delantero del Manchester City surgen en medio del caso al que se enfrenta el club inglés por las presuntas infracciones financieras, después de haber presentado una apelación contra la resolución relacionada con ellas, ante la posibilidad de que reciba sanciones deportivas que podrían llegar hasta el descenso administrativo, un escenario que podría afectar al futuro de varias de las estrellas del equipo.

Pese a estas especulaciones, Haaland está ligado a un contrato de larga duración con el Manchester City que se extiende hasta junio de 2034, después de renovar su vínculo en enero de 2025 por diez temporadas, en un movimiento que confirmó el deseo del club de retener los servicios de su delantero titular durante el mayor tiempo posible.

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El contrato del delantero noruego no incluye ninguna cláusula de rescisión ni disposiciones que permitan su salida a cambio de una cantidad determinada, pero el diario "Sport" señaló que la imposición de una gran sanción al Manchester City podría abrir la puerta a distintos escenarios respecto al futuro del jugador.

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Por su parte, Nicky Butt, excompañero de Scholes en el Manchester United, habló sobre el posible papel del padre de Haaland, Alf-Inge Haaland, a la hora de determinar el futuro de su hijo, y expresó su creencia de que la familia podría estar ya preparada para afrontar cualquier novedad relacionada con su carrera.

Butt dijo: "Me sorprendería que su padre no le hubiese preparado ya algo en algún sitio", en referencia a la posibilidad de que existan opciones de futuro que se estén barajando en caso de que el delantero se vea obligado a abandonar el Manchester City.

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Butt también se refirió a la presencia constante del padre del jugador en su carrera, al afirmar: "Está en todas partes, incluso a veces aparece cerca del área la mitad del tiempo, observando a su hijo e intentando acaparar todos los focos", de modo que las especulaciones sobre el futuro de Haaland continúan, a la espera de lo que depare la crisis del Manchester City en el próximo periodo.

Erling Haaland se incorporó al Manchester City en el verano de 2022 procedente del Borussia Dortmund, y tuvo un inicio excepcional al marcar 52 goles en su primera temporada, entre ellos 36 en la Premier League, con lo que se hizo con la Bota de Oro, y su total de goles con el equipo ha alcanzado los 176 en las distintas competiciones.

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El delantero noruego ha conquistado 9 títulos con el Manchester City, entre los que destacan la Liga de Campeones de Europa, la Premier League en dos ocasiones y la FA Cup en dos ocasiones, y fue una de las grandes figuras del triplete histórico de la temporada 2022-2023.